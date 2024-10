La Police Nyon Région (PNR) a lancé en octobre une campagne de sensibilisation et de répression en réponse à l'augmentation des accidents impliquant des cyclistes et face aux plaintes croissantes des piétons vis-à-vis des trottinettes électriques. Cette opération vise à garantir la sécurité des usagers de l’espace public.

Pendant tout le mois, la police va densifier ses contrôles et interviendra pour rappeler les règles de conduite et sanctionner les comportements dangereux, écrit la PNR dans un communiqué. Les utilisateurs de trottinettes électriques sont particulièrement visés, en raison de leur vitesse et de leur présence croissante en milieu urbain.

Ces personnes doivent impérativement respecter les limitations de vitesse, céder la priorité aux piétons, ne pas circuler sur les trottoirs et se conformer aux restrictions en vigueur dans certaines zones piétonnes, rappellent les forces de l'ordre. De même, les cyclistes, qu’ils soient sur des vélos classiques ou électriques, sont appelés à modérer leur comportement, notamment dans les zones partagées avec les piétons.

Cette campagne met l'accent sur le respect mutuel et le vivre ensemble. Il est essentiel que chacun adapte sa conduite à la densité de la circulation et accorde une attention particulière à la sécurité des piétons, souvent les plus vulnérables.

