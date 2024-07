Alerte aux orages violents et aux rafales de vent en Suisse romande!

MétéoSuisse prévoit des orages parfois intenses accompagnés de fortes rafales de vent, en particulier dans le Jura, les Préalpes et le Bas-Valais.

Alerte de la Confédération de niveau 3 sur 4 : orages violents possibles. Infos complémentaires & recommandations sur le comportement à adopter sur https://t.co/RmV5FI4gzE, https://t.co/cszrZvupvV ou l'App MétéoSuisse. https://t.co/ZXOgFmcteo. #MétéoSuisse #alerteintemperies pic.twitter.com/BQUcn41KUB — MétéoSuisse (@meteosuisse) July 15, 2024

blue News Marc Schaller

Après une accalmie ce week-end, un nouveau front orageux devrait traverser la Suisse romande dès la fin d'après-midi. Cet épisode orageux pourrait se prolonger jusqu'à tard dans la nuit, notamment dans les régions des Préalpes et du Bas-Valais.

Des orages isolés sont d'abord attendus en montagne, puis des orages plus organisés se développeront en soirée, notamment à partir du Jura.

Ces orages pourraient générer de violentes rafales de vent avec des bourrasques pouvant atteindre les 100 km/h. Le Jura semble être la région la plus exposée à ces fortes rafales, mais il faudra rester vigilant dans toutes les régions de Suisse romande, précise MétéoSuisse.

Les orages pourraient provoquer des rafales de vent très fortes, atteignant jusqu'à 100 km/h dans le Jura. MétéoSuisse

Les plus forts cumuls de précipitations sont attendus dans les Préalpes et le Bas-Valais, où les orages pourraient s'attarder jusqu'en deuxième partie de nuit. Des cumuls de plus de 50 mm sont localement possibles.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie a donc émis un préavis d'orages violents de degré 3 valable de ce lundi à 18 heures jusqu'au mardi à 6 heures.