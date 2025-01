Au moins six personnes sont mortes et six autres sont portées disparues vendredi au Pérou, après qu'un autocar qui transportait une trentaine de passagers a chuté dans une rivière, a annoncé le ministère de la Santé.

L'autocar, parti de Lima à destination de Pomabamba (nord), a chuté sur 150 mètres avant de finir sa course dans une rivière (image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Six personnes sont mortes et six autres sont portées disparues après qu'un car a dérapé et s'est renversé», a déclaré dans un communiqué la direction de la santé de la région d'Ancash (ouest).

«Selon le dernier rapport, il y a 32 blessés. En ce qui concerne les personnes disparues, l'unité de police de la région est en train de les rechercher», a-t-elle ajouté. Aucune information n'a été donnée sur les causes de l'accident.

L'autocar, parti de Lima à destination de Pomabamba (nord), a chuté sur 150 mètres avant de finir sa course dans une rivière. L'accident s'est produit dans la province de Mariscal Luzuriaga, dans la région d'Ancash, à environ 430 km au nord-est de la capitale.

Le véhicule, de la compagnie Conchucos Express, s'est brisé en deux en dévalant la pente, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Les accidents de la route sont fréquents au Pérou, en raison des excès de vitesse, du mauvais état des infrastructures routières, ainsi que du manque de signalisation et de contrôles.