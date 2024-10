Passeports volés - Un couple suisse coincé au Kazakhstan

Le rédacteur de blue News Sven Ziegler et sa compagne se font voler leurs passeports au Kazakhstan. C'est le début d'une odyssée sans fin. Récit.

Le rédacteur de blue News Sven Ziegler et son amie avec la déclaration de perte de la police. Sven Ziegler

Sven Ziegler

Vendredi midi, peu avant 15 heures, heure locale. Cela fait presque trois heures que nous attendons au poste frontière entre le Kirghizstan et le Kazakhstan. C'est la fin pénible d'un superbe voyage de deux semaines qui nous a fait traverser des paysages montagneux, des vallées et même des rivières (oui, les routes au Kazakhstan traversent en partie des rivières) largement inconnus en Europe. Mais nous sommes maintenant au poste frontière d'Ak Tol, sur la dernière étape de notre voyage. Nous ne nous doutons pas encore qu'une odyssée va commencer.

Il fait chaud au poste de douane. Nous faisons la queue pendant près d'une heure et demie avant de pouvoir enfin entrer dans la zone de contrôle avec notre voiture de location. Les scènes du côté kirghize sont désagréables. Un vent glacial souffle dans le hall, des douaniers féroces fouillent chaque voiture, examinent plusieurs fois chaque passeport. Le calme est inquiétant. Quelque part, un chien de berger aboie. Spontanément, il me vient à l'esprit une scène reconstituée d'un documentaire du Spiegel-TV sur le poste-frontière de Helmstedt/Marienborn en RDA. Je ne sais pas si cela s'est réellement passé ainsi, mais nous sommes heureux de pouvoir enfin poursuivre notre route.

Cette photo est prise juste avant le vol de passeport à la frontière entre le Kirghizstan et le Kazakhstan. Sven Ziegler

Du côté kazakh, le jeu se répète. Une attente interminable devant un guichet pour obtenir le tampon d'entrée. Quarante voitures par douanier. Les gens se bousculent, ça crie, l'humeur est mauvaise. Après une heure d'attente, le douanier regarde avec intérêt nos passeports, examine chaque tampon pendant de longues minutes. «La vie doit être belle en Suisse», dit-il. Nous sourions, tourmentés.

Trois heures de voiture à travers le néant

Puis le malheur suit son cours. Alors que nous nous apprêtons à reprendre la route, un homme en pantalon d'entraîneur crie «Stop ! Contrôle de la voiture !» Un douanier se précipite et nous ordonne de descendre de notre véhicule. Il veut contrôler la voiture, regarde même dans le capot. Dans un moment d'inattention, je place les passeports sous mon sac à dos sur la banquette arrière. Lorsque nous sommes enfin autorisés à repartir après plusieurs minutes, l'homme en pantalon d'entraîneur a disparu. Lorsque je me retourne, soulagé, après la douane pour remettre le sac à dos dans le coffre, je regarde en-dessous: rien. Les passeports: disparus.

Nous fouillons tout, demandons à la douane. Mais personne ne veut rien savoir. On nous dit de nous rendre à Almaty, la grande ville du Kazakhstan, à environ trois heures de là. En route, nous essayons de contacter nos ambassades. Tandis que mon amie réussit à joindre l'ambassade d'Allemagne et obtient immédiatement un numéro WhatsApp 24h/24 du service de piquet, je galère. L'ambassade suisse: fermée. Heures de bureau. Je n'arrive pas non plus à joindre la Helpline du DFAE à Berne. On me dit que je dois «m'adresser directement à l'ambassade lundi».

La connexion est sans cesse interrompue, le réseau de téléphonie mobile à la campagne est mauvais. Puis, au milieu d'une conversation téléphonique avec l'assurance en Suisse, mon téléphone rend l'âme. Peu après, je ne peux plus téléphoner du tout: «Vous avez épuisé votre limite de roaming de 50 francs», me dit un message sur mon écran.

Le soir, à 18 heures, nous arrivons dans la grande ville. On nous conseille de nous rendre immédiatement à la police des migrations. Mais la trouver n'est pas si simple. Google Maps et le service de navigation Yandex, très répandu au Kazakhstan, n'ont aucune idée de ce que nous cherchons. Le premier poste de police nous oriente dans la mauvaise direction, le deuxième ne nous comprend pas. Nous errons dans les rues sombres.

Finalement, nous trouvons quand même la police des migrations, grâce à l'aide de l'ambassade d'Allemagne. Mais lorsque nous y arrivons, tout est sombre. Un seul fonctionnaire est assis derrière la vitre. C'est fermé et sans passeport, ils ne peuvent pas nous aider. Nous devons d'abord demander des passeports d'urgence, et pour cela, il faut déposer une plainte auprès de la police. Pas ici, bien sûr, mais dans un autre poste. Où exactement ? Il ne le sait pas. Mes pensées se tournent vers le laissez-passer A38, une scène d'«Astérix et Obélix». Là aussi, les protagonistes sont envoyés de porte en porte jusqu'à ce qu'ils perdent la tête et deviennent fous.

Nous trouvons tout de même le poste de police où nous devons déposer la plainte. Après de nombreuses tergiversations, nous recevons une plainte, personne ne veut croire que les passeports ont été volés. «On ne vole pas ici», nous dit un fonctionnaire. Nous avons faim et sommes fatigués, nous n'avons rien mangé depuis presque 10 heures, à part un peu de pastèque. Et nous savons maintenant que nous ne partirons pas avant lundi. Nous ne sommes pas près de rentrer chez nous.