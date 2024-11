Le groupe éditorial Madrigall fait recours contre la décision de la Commission de la concurrence lui imposant de permettre un approvisionnement direct aux conditions françaises à Payot. Selon lui, la Comco s'appuie sur une interprétation erronée des faits et du droit.

La décision de la Comco, rendue publique jeudi dernier, portait sur les relations commerciales du groupe français avec les librairies Payot en Suisse. KEYSTONE

ATS

Dans un bref communiqué sollicité par Keystone-ATS, Madrigall écrit avoir décidé de faire recours de la décision de la Comco devant le Tribunal administratif fédéral, après en avoir pris connaissance. La décision de la Comco, rendue publique jeudi dernier, portait sur les relations commerciales du groupe français avec les librairies Payot en Suisse.

Il considère que la Comco «s'appuie sur une interprétation erronée des faits et du droit, de sorte qu'elle retient à tort un 'abus de pouvoir de marché relatif' de Madrigall». Ce dernier avait refusé de fournir à Payot ses livres aux conditions habituelles valables en France.

Le groupe suisse est dépendant de Madrigall, soulignait la Comco. Il ne dispose pas de sources d’approvisionnement alternatives «suffisantes et raisonnables». Renoncer à la vente de livres Madrigall ne constitue pas non plus une option réaliste.

Dans ce contexte, la Comco juge «abusifs» les prix d’achats proposées par Madrigall à Payot. Le groupe français est désormais tenu de permettre au libraire romand de s'approvisionner directement depuis la France.

Ilot de cherté

La Comco s'est appuyée pour sa décision sur les nouvelles dispositions concernant le pouvoir de marché relatif, consécutives à l’initiative pour des prix équitables visant à lutter contre «l’îlot de cherté suisse». Avant le recours, Payot s'attendait à ce que la mise en application de la décision de la Comco prenne «quelques mois».

La société romande avait déposé plainte en automne 2022 contre le groupe français, dénonçant une surmajoration du prix des livres et une distorsion de la concurrence. Son directeur général de l'époque Pascal Vandenberghe avait alors parlé de «racket», occasionnant des différences de prix en magasin de 35% à 50% par rapport au prix possible si Payot pouvait acheter en France.

Incontournable

Madrigall est un des plus importants groupes éditoriaux français. Il comprend une quinzaine de maisons d’édition, dont Gallimard et Flammarion, et publie de nombreux auteurs primés. Lors du dépôt de la plainte, Pascal Vandenberghe avait expliqué que 90% des livres français vendus en Suisse romande venaient du géant hexagonal.

Avant de saisir la Comco, Payot avait tenté pendant des mois, en vain de négocier avec le groupe éditorial. Au passage, M. Vandenberghe avait dénoncé également une distorsion de la concurrence avec le groupe Fnac Suisse, qui peut importer ses livres directement de France en bénéficiant des prix d'achat français.

hl, ats