A la suite de l'agression d'un père sur un arbitre, tous les matches de juniors D avaient été annulés durant un week-end en mars dernier (photo d'illustration).

Le père qui avait agressé l'arbitre d'un match de foot de juniors D (11-12 ans) en mars dernier dans la Broye a été condamné par la justice vaudoise. Il a écopé d'une peine ferme de 100 jours-amende à 30 francs.

Selon l'ordonnance pénale, rendue par le Ministère public du Nord vaudois, le quinquagénaire est aussi condamné à verser 500 francs pour tort moral à l'arbitre, 2000 francs pour supporter les frais du plaignant et 1500 francs de frais de procédure, a précisé Vincent Derouand, porte-parole du Parquet vaudois, confirmant à Keystone-ATS une information de 24 heures.

Le 16 mars dernier, ce père d'un junior D avait fait irruption sur le terrain pour agresser physiquement et verbalement l'arbitre, un adolescent de 16 ans. L'affaire avait fait grand bruit et l'Association cantonale vaudoise de football (ACVF) avait voulu en faire un exemple en annulant, le week-end suivant, les plus de 100 matches prévus dans cette catégorie d'âge.

Avant que la justice vaudoise ne se penche sur son cas, le père fautif avait déjà été sanctionné par les instances footbalistiques. Il lui a été signifié une interdiction de stade (foot et autres sports) durant trois ans.

Selon 24 heures, ce rentier AI était connu pour ses excès au bord des terrains. Son casier judiciaire comprenait aussi déjà une condamnation, en 2021, pour des menaces envers sa conjointe. Son coup de sang durant le match de junior D s'est déroulé pendant le délai d'épreuve, raison pour laquelle sa peine de 100 jours-amende à 30 francs est ferme et englobe les deux procédures, précise le quotidien vaudois.

