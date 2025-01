Un bâtiment rural a brûlé dimanche matin à Peney-le-Jorat (VD). Plusieurs bovins n'ont pas pu en réchapper.

Des bovins sont morts dans un incendie à Peney-le-Jorat (VD) dimanche. ATS

Keystone-SDA, bu, ats ATS

«En raison d’un incendie conséquent à Peney-le-Jorat et des vents actuels, des fumées noires rasantes remplissent l’atmosphère des communes situées directement au sud. L’incendie répand une forte odeur très désagréable. Fermez portes et fenêtres, arrêtez la ventilation et la climatisation», annonce AlertSwiss.

«Plusieurs bovins ont péri dans les flammes», a indiqué la police vaudoise à Keystone-ATS. Aucune victime humaine ou blessée n'est à déplorer pour l'heure. «En revanche, plusieurs personnes sur place sont profondément choquées», souligne la police.

L'incendie était toujours en cours en début d'après-midi.