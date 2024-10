Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) proposent un nouveau programme de formation dans le domaine du médicament et des métiers de la pharmacie. L'objectif de Pharmamobile est de sensibiliser et former un large public aux rôles et aux dangers des médicaments.

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) proposent des formations itinérantes et interactives sur la sécurité des médicaments (image d'illustration). ATS

ATS

Avec leur nouvelle camionnette, des spécialistes se rendent directement auprès de différents publics en leur proposant des formations ciblées, indiquent jeudi les HUG dans un communiqué. Il s'agit notamment d'aider les patients à mieux suivre leurs traitements.

Les professionnels de la santé sont aussi visés pour unir leurs compétences et leurs pratiques autour de la sécurité des médicaments. Enfin, les élèves du secondaire II sont sensibilisés à la thématique du cycle de vie des médicaments et des métiers de la pharmacie.

L'équipe de Pharmamobile intervient sur demande dans les services hospitaliers et de santé et auprès des écoles. Une douzaine de formations sont actuellement disponibles. Ces modules privilégient le jeu et la simulation. Pour le grand public et les patients, un parcours d'énigmes a ainsi été imaginé. Les plus jeunes peuvent apprendre à fabriquer différentes préparations, telles de la solution hydroalcoolique.

Les HUG rappellent que les médicaments constituent l'un des piliers de la prise en charge des maladies. Toutefois en Suisse, 32'000 personnes sont hospitalisées en moyenne chaque année à cause d'effets secondaires et environ 700 en décèdent. De plus, l'OMS estime que près de la moitié des personnes atteintes de maladies chroniques ne prennent pas correctement leurs traitements.

tb, ats