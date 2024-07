Philippe Katerine: «Je demande pardon si j'ai offensé les Chrétiens du monde»

La performance de Philippe Katerine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a provoqué un véritable tollé. Le chanteur, au coeur de la controverse, a tenu à faire son mea culpa.

"Je demande pardon si j'ai offensé. Les Chrétiens du monde me l'accorderont, j'en suis sûr."



Philippe Katerine s'excuse après la polémique liée à sa prestation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques #Paris2024. Interview par @SaskyaCNN. pic.twitter.com/N9uZ1lg5jB — CNN France PR (@CNNFrancePR) July 29, 2024

Son apparition quasi nue, teintée de bleu, a été interprétée par certains comme une profanation de la Cène de Léonard de Vinci. Cette controverse a conduit à la censure de la séquence dans plusieurs pays.

Le metteur en scène de la cérémonie, Thomas Jolly, a rapidement clarifié les intentions artistiques. Il a expliqué que l'inspiration venait du «Festin des dieux», une œuvre évoquant une fête païenne et non chrétienne. La figure de Dionysos, dieu de la fête et du vin, était au cœur de cette séquence.

Interrogé sur CNN, Philippe Katerine a présenté ses excuses pour toute offense causée.

«Je suis désolé si ça a pu choquer quelle que personne que ce soit, ce n'était pas du tout l'intention», a-t-il déclaré. «Moi, j'ai été élevé dans la religion chrétienne et ce qu'il y a de beau dans la religion chrétienne, c'est le pardon», a-t-il poursuivi.

«Donc je demande pardon si j'ai offensé les chrétiens du monde, qui me l'accorderont j'en suis sûr et comprendront que c'est surtout un malentendu de religion, du tableau de la Cène. Il a toujours été question de Dionysos», s'est-il justifié.