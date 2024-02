A Lausanne, les travaux de réaménagement transitoire de la place du Tunnel débutent lundi pour deux mois. La circulation venant des rues du Tunnel et de la Borde sera temporairement restreinte à une seule voie. Des feux de chantier réguleront le carrefour.

Objectif principal: la création d'un espace accueillant et polyvalent sur la place du Tunnel, répondant aux divers besoins des usagers (archives). Ville de Lausanne/Mathilde Imesch

Cette phase est programmée pendant les vacances scolaires de Pâques afin de minimiser les perturbations du trafic. L'accès aux commerces, aux immeubles et aux livraisons sera assuré en tout temps et des déviations temporaires pourront être mises en place pour les itinéraires cyclables et piétonniers, annonce la Ville.

Ces aménagements temporaires s’inscrivent dans le cadre de la démarche Riponne/Tunnel. Ils proposent une première évolution qui précède la réalisation d’un projet plus vaste dont le lauréat du concours a été désigné en décembre dernier.

Objectif principal: la création d'un espace accueillant et polyvalent sur la place du Tunnel, répondant aux divers besoins des usagers. La partie nord de la place comprendra un nouveau revêtement et du mobilier urbain, l’objectif étant de conserver de l’espace pour permettre l’organisation d'animations culturelles.

La partie sud sera dédiée au quotidien et vouée à favoriser la vie de quartier avec des espaces de jeux et de détente agrémentés d’une végétalisation renforcée. Concernant la mobilité, des modifications seront apportées sur la place du Tunnel afin d’y apaiser la circulation.

