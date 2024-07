L'intervention policière qui a fait un mort à Adelboden (BE) en mai 2020 se transforme en affaire judiciaire. Le ministère public a déposé une plainte contre cinq membres de la police cantonale bernoise.

La police cantonale avait été alertée dans l'après-midi du 21 mai 2020 du comportement suspect d'un homme dans un immeuble du village de l'Oberland bernois et de ses propos suicidaires. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Un Suisse de 44 ans avait perdu la vie lors de l'intervention. Le policier qui a tiré doit répondre d'homicide volontaire et d'abus de pouvoir devant le tribunal régional de l'Oberland. Quatre de ses supérieurs sont accusés d'homicide par négligence et d'abus de pouvoir.

Le procureur général suppléant Christof Scheurer a confirmé vendredi un rapport en ce sens des journaux bernois Bund et Berner Zeitung. La date de l'audience n'a pas encore été fixée.

Cinq coups de feu

La police cantonale avait été alertée dans l'après-midi du 21 mai 2020 du comportement suspect d'un homme dans un immeuble du village de l'Oberland bernois et de ses propos suicidaires. Selon des documents judiciaires publiés sur internet, l'homme se trouvait dans sa chambre à coucher fermée à clé.

Les forces de l'ordre ont pénétré dans l'appartement et forcé la porte de la chambre, où ils ont trouvé l'homme muni d'une arme, selon des témoignages concordants. Un policier a alors tiré cinq coups de feu. Les médecins légistes estiment que le décès a été causé par une balle dans la tête.

Le parquet avait classé la procédure contre le policier qui a tiré et deux autres de ses collègues en juillet 2021. La mère du défunt et deux de ses frères ont fait opposition de cette décision et la Cour suprême leur avait partiellement donné raison. Le parquet avait alors repris son enquête en l'élargissant à deux responsables hiérarchiques.

zc, ats