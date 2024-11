La Foire d'automne de Bâle a connu record d'affluence. Elle a reçu plus d'un million de visiteurs cette année, ont annoncé samedi les autorités de la ville. Le beau temps y est sans doute pour quelque chose.

Les amateurs de sensations fortes ont pu se faire peur sur l'Aeronaut, le plus haut carrousel de chaises volantes au monde, à 85 mètres du sol. (archives) ATS

La plus grande et la plus ancienne fête foraine de Suisse s'est ouverte il y a deux semaines. La 554e Foire d'automne a compté cette année près de 470 stands itinérants sur sept sites.

Les amateurs de sensations fortes ont eu droit à de nouvelles attractions dont l'"Aeronaut», soit le plus haut carrousel de chaises volantes au monde, à 85 mètres du sol, et à un grand huit fantôme, appelé «Spuk».

Longtemps, la Foire d'automne s'est attribué le titre de plus ancienne foire de Suisse. Depuis quelques années, la Foire d'automne de Lucerne lui conteste ce prestige historique en s'attribuant 650 années existence.

Les organisateurs bâlois ont entretemps renoncé à leur titre, mais se réclament désormais de la plus grande et de la plus ancienne fête foraine du pays, la foire lucernoise ayant été une pure foire commerciale à ses débuts.

