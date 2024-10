«Mais c’est un gentiiiil toutou çaaaaaa»! Vous avez certainement déjà parlé à un chien de cette façon. Pas de honte à avoir, c’est tout à fait normal. Une étude, parue dans la revue PLOS Biology, affirme qu’on modifie inconsciemment notre débit de parole quand on s’adresse à l’une de ces adorables boules de poils.

Les chiens ne prêtent pas uniquement attention à la musicalité de nos propos, mais aussi à leur sens. Tom Merton / Getty Images

Relax

Une équipe de recherche franco-suisse s’est intéressée à la manière dont humains et chiens communiquent en menant une expérience impliquant 27 volontaires et 30 canidés.

Pour les besoins de leur étude, les chercheurs ont analysé les réponses cérébrales des participants quand ils s'adressaient tantôt à d’autres humains, tantôt à des chiens – et ce dans cinq langues différentes. Dans le même temps, ils ont étudié les vocalisations produites par les chiens pour comprendre comment ils communiquent avec leurs congénères, mais aussi avec d’autres espèces.

Il s’avère que les humains parlent beaucoup plus vite que les chiens. Nous articulons en moyenne quatre syllabes par seconde, alors que nos compagnons à quatre pattes émettent deux vocalisations par seconde.

Cependant, les universitaires ont remarqué que, lorsqu’un humain s’adresse à un chien, il émet trois syllabes par seconde. Autrement dit, il ralentit son débit de parole pour qu’il se rapproche de celui du canidé.

Les chiens semblent être très réceptifs à ce changement de rythme. Leur cerveau réagit fortement aux ondes de type delta, ces ondes lentes et hautes en amplitude que nous, humains, émettons quand nous dormons profondément.

«[L]es humains qui parlent à leur chien adoptent un rythme de parole différent de celui qu'ils utilisent quand ils s'adressent à un adulte, et qui correspond mieux à la capacité d'oscillation delta des neurones du chien», expliquent les chercheurs dans leur étude.

Pas qu'une question de débit

Pour se faire comprendre des chiens, mieux vaut donc leur parler lentement. Mais ne dites pas non plus tout et n’importe quoi d’une voix lente. Les chercheurs rappellent que les toutous ne prêtent pas uniquement attention à la musicalité de nos propos, mais aussi à leur sens.

Dans une étude parue dans la revue Current Biology, des scientifiques hongrois soutiennent que les chiens savent que certains mots font référence à des objets précis.

Cette faculté serait commune à tous les toutous, et non pas juste à quelques rares «super toutous» à l’instar de Rico, un border collie allemand capable de reconnaître 250 jouets dont on prononce le nom. Une nouvelle qui devrait ravir les propriétaires de chiens.

