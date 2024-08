Ce que vous pouvez et ne pouvez pas emporter de votre hôtel

Pour certains clients, la tentation est irrésistible de glisser un peignoir moelleux ou d'autres objets de l'hôtel dans leurs valises. Mais qu'est-il vraiment permis de prendre en quittant sa chambre d'hôtel, et à partir de quand cela devient-il du vol?

Les produits d'hygiène sont les objets les plus fréquemment emportés, suivis des articles de papeterie et des serviettes. PantherMedia / Alexander Scheible

Vanessa Büchel

Les petits produits d'hygiène de la chambre d'hôtel semblent si pratiques à emporter en voyage. De même, les pantoufles d'hôtel finissent souvent dans les bagages, car elles sont confortables et réutilisables à la maison. Mais les clients ont-ils le droit de les emporter?

Vinzenz van den Berg, porte-parole d'HotellerieSuisse, clarifie les choses: «En principe, le fait d'emporter des produits comme des savons, des stylos, des gels douche, des shampooings et d'autres choses après le séjour est considéré, d'un point de vue légal, comme un vol, car tout ce qui se trouve dans une chambre d'hôtel est la propriété de l'hôtel.»

Les clients ont bien sûr le droit d'utiliser tous les articles mis à disposition pendant leur séjour, y compris les produits de salle de bain. Toutefois, ceux qui pensent pouvoir emporter ces objets en guise de souvenir se trompent. Selon Vinzenz van den Berg, cela peut être perçu comme du vol, bien que «peu de clients en aient conscience» et que les hôtels ferment souvent les yeux.

Attention donc lorsque vous emballez des objets de l'hôtel. Bien que les établissements tolèrent généralement la prise de petits articles d'hygiène, ils pourraient réagir différemment si vous emportez des objets plus volumineux.

Van den Berg estime que «la situation est différente pour les produits qui ne sont pas destinés à être consommés, comme les peignoirs ou les serviettes. Si ces produits veulent être emportés comme souvenir, les hôtels les vendent souvent aux clients et le font savoir».

Ce qui disparaît le plus des chambres d'hôtel

Comme le révèle une analyse de Statista, les produits d'hygiène sont les objets les plus fréquemment emportés, suivis des articles de papeterie et des serviettes. Une minorité des clients emportent également des peignoirs, et un petit pourcentage va jusqu'à voler des meubles, coussins ou sèche-cheveux. Si des articles manquent au minibar ou ont été emportés sans autorisation, l'hôtel peut les facturer sur la carte de crédit du client, même après son départ!

Enfin, au buffet du petit-déjeuner, il n'est généralement pas permis de préparer un petit sac pour plus tard. Le buffet est destiné à être consommé sur place, sauf si l'hôtel indique explicitement qu'il est permis d'emporter des aliments.

En somme, même si la tentation est grande et que les hôtels font preuve de tolérance, il est préférable de ne rien emporter pour éviter tout risque de vol.