C’est exactement le reproche formulé par Stacy, 21 ans, qui a décidé d’arrêter les applications de rencontre en raison d’une absence de profondeur et d’authenticité. «Il n'y a que des plans d'un soir. Je n’y vois pas mon intérêt», confie-t-elle à ETX Majelan. Mais elle n'a pas attendu le Boy Sober pour avoir le déclic. Depuis deux ans, la jeune femme a décidé de s'abstenir de relations pour se concentrer sur son développement personnel. «Je souhaite me trouver, m'aimer davantage, avant de m'engager dans une relation amoureuse». Douceline, 21 ans, a mis fin à une relation amoureuse pour pouvoir prendre soin d'elle-même. «Toute ma vie je me suis occupée des autres sans penser à moi. Je me devais ce moment», déclare-t-elle à ETX Majelan. «Je sors quand j’en ai envie, je peux voyager avec mes amis, profiter pleinement de la vie», affirme Stacy. Selon les jeunes femmes, le célibat leur permet de se concentrer sur leurs passions personnelles, leurs loisirs sans les complications d’une relation. «Être en couple, c’est devoir réfléchir à chacune de tes actions, et comment elles seront perçues par ton partenaire. Tu dois penser à tout ce que tu peux faire et ne pas faire, à ce que tes actions peuvent causer», analyse Douceline.