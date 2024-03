Des retraités suisses louent leurs services contre un peu d'argent

Alors que de plus en plus de retraités cherchent des moyens de compléter leurs revenus, une plateforme en ligne nommée «Rent A Rentner» offre une solution en mettant en relation des seniors prêts à effectuer divers petits travaux. Les affaires sont bonnes, admet son fondateur.

Les retraités ont de plus en plus besoin d'un revenu d'appoint. Keystone

«Rent A Rentner» est le nom donné par Reto Dürrenberger à une plateforme en ligne dont il est cofondateur. Le nom dit tout: on peut y louer des seniors pour de petits travaux. Les personnes âgées gagnent ainsi un revenu d'appoint - et beaucoup d'entre elles ont besoin de cet argent pour joindre les deux bouts, comme l'a révélé Dürrenberger dans une interview accordée au «Sonntagszeitung».

Les affaires se portent bien, assure Reto Dürrenberger. «La demande ne cesse d'augmenter, aujourd'hui nous avons sur notre plateforme 5000 retraités prêts à travailler dans toute la Suisse, les femmes ayant rattrapé leur retard, elles représentent désormais la moitié des membres.»

Ils ont majoritairement voté oui à la 13e rente AVS

Il est frappant de constater que l'incitation financière joue un rôle de plus en plus important. Alors que dans les premières années, les retraités cherchaient surtout à rester actifs après leur départ à la retraite et à avoir le sentiment d'être utiles, Reto Dürrenberger et son équipe constatent depuis quelques années que «de plus en plus de personnes doivent travailler pour joindre les deux bouts. Je pense que 20 % travaillent pour l'argent, 40 % pour pouvoir se permettre un voyage ou autre chose.»

La 13e rente AVS, approuvée par le peuple, est largement soutenue par les retraités sur la plateforme. «85 % ont dit qu'ils voteraient oui, seulement 6 % ont dit clairement non. On nous a souvent dit: Maintenant, c'est notre tour !», explique Dürrenberger.

Les retraités devront encore plus souvent gagner un complément de revenu à l'avenir. «Il y aura plus de retraités que de travailleurs à un moment donné. Déjà maintenant, 300'000 personnes de plus de 65 ans sont touchées par la précarité.»

Améliorer sa retraite avec de petits travaux

D'après son expérience, beaucoup hésitent à demander des prestations complémentaires. «Chez nous, vous n'avez rien à divulguer, vous pouvez commencer à travailler immédiatement et gagner de l'argent.» Il existe des utilisateurs de la plateforme «qui gagnent beaucoup, parfois plusieurs milliers de francs par mois». Les salaires horaires varient entre 25 à 50 francs.

Cela concerne principalement les petits travaux. Les retraités ne prendraient pas de travail aux entreprises, mais effectuent les tâches que personne d'autre ne fait. Au printemps, il s'agit principalement de travaux de jardinage, mais aussi d'accrocher des tableaux, de monter des meubles Ikea, d'aider avec les courses ou de nourrir les chats...