Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a accordé à Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA une prolongation de quatre mois de son sursis concordataire. Celui-ci court désormais jusqu'au 24 juin 2026.

Les bains d'Ovronnaz bénéficient désormais d'un prolongement du sursis concordataire de quatre mois (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le Tribunal a confirmé ce mardi à Keystone-ATS une information diffusée par les Syndicats chrétiens du Valais romand (SCIV). Sa décision figurera dans la prochaine édition du Bulletin officiel, ce vendredi.

«Une demande de prolongation de quatre mois de ce sursis a été requise au Tribunal de Martigny et St-Maurice. Cette prolongation lui a été accordée», se réjouit Me Gonzague Vouilloz, avocat de Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA, dans un communiqué. «Durant cette période, la société continuera d'exploiter le centre des bains thermaux d’Ovronnaz, sans conséquence particulière sur le service à la clientèle.»

Un nouveau bol d'air

Parallèlement, «la société poursuit la préparation des mesures d’assainissement et un concordat. Elle espère la concrétisation des propositions d’aide reçues de la part de nombreux créanciers notamment publics», précise encore Me Gonzague Vouilloz, au nom du propriétaire de la structure, Marc Farshidi.

Pour mémoire, les bains thermaux d’Ovronnaz avaient été déclarés en faillite fin août 2025, avant que le Tribunal de Martigny ne revienne sur sa décision quelques jours plus tard. Une nouvelle procédure avait alors été lancée. En prononçant la prolongation du sursis concordataire, la justice donne encore un peu d’air, aux bains de la commune de Leytron, sur laquelle se trouve la station d'Ovronnaz.

Syndicats satisfaits

Les Syndicats chrétiens du Valais romand (SCIV) «saluent une décision qui offre une perspective de continuité à l'entreprise, à son personnel et à la région d'Ovronnaz. Cette étape importante permet de préserver l'activité, les emplois et la confiance, à condition que la direction coopère pleinement avec les créanciers, les autorités et les représentants des travailleurs.»

Les bains thermaux d'Ovronnaz occupent actuellement 60 employés, selon le syndicat.Dans leur communiqué, les SCIV précisent également que l'intégralité des 13es salaires de 2025 a été réglée. Idem pour les salaires mensuels depuis le début de la période de sursis concordataire.Selon une enquête du Nouvelliste, la société Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA cumulait des poursuites pour plus de trois millions de francs au début de l’été 2025.