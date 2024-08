CFF: des milliards dépensés dans des projets ferroviaires sans étude de besoin

Des aménagements ferroviaires coûteux sans concept, des violences envers les travailleuses du sexe à Zurich et l'engouement des touristes suisses pour le Japon font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. KEYSTONE

ATS

CFF : des milliards gaspillés dans des projets ferroviaires

Les CFF ont critiqué des aménagements ferroviaires sans étude de besoin ni concept de service, qui coûtent des milliards. Selon la SonntagsZeitung, les projets régionaux ont récemment entraîné des surcoûts de 6,9 milliards de francs. Le Parlement a approuvé ces investissements bien qu'aucune preuve de besoin ni aucun concept d'offre et de planification des horaires n'aient été présentés. Daria Martinoni, responsable du plan de transport des CFF, a déclaré qu'il était prioritaire de disposer de fonds suffisants pour le maintien de l'infrastructure. À l'avenir, les projets d’infrastructure ne seront réalisés que si un avantage clair est apparent, a-t-elle précisé. L'Office fédéral des transports a indiqué que les décisions d’aménagement du Parlement étaient financées.

UBS devrait supprimer 18'000 postes

UBS devrait, selon les estimations, supprimer encore 18'000 postes dans le monde au cours des deux prochaines années. Ce chiffre, calculé par des observateurs, résulte des objectifs de bénéfices communiqués par la banque, comme l'a rapporté la NZZ am Sonntag. Les employés d'UBS doivent être privilégiés par rapport à ceux du Credit Suisse. Cependant, il n’est pas certain qu’UBS emploie réellement 18'000 personnes de moins d'ici fin 2026.

L'industrie financière empoche 67,6 milliards en 10 ans

Au cours des dix dernières années, l'industrie financière a gagné 67,6 milliards de francs sur les avoirs de prévoyance du deuxième pilier. C'est la conclusion d'une analyse de l'Union syndicale suisse (USS) que le SonntagsBlick a pu consulter. L'USS a additionné les frais de gestion de la fortune, les primes de risque en cas d'invalidité et de décès ainsi que les prélèvements sur les revenus des affaires LPP. Pour le directeur de l'Association suisse des institutions de prévoyance, Lukas Müller-Brunner, les coûts doivent être mesurés par rapport à la fortune gérée. Ces coûts représentent ainsi moins de 0,5 % par an du montant géré, ce qui est relativement bas comparé aux standards internationaux.

Le Japon a conquis les touristes suisses cet été

Le Japon a conquis les touristes suisses cet été, note Le Matin Dimanche en se basant sur les données d’Airbnb et des agences de voyages. Selon le classement d’Airbnb, le Japon se place parmi les destinations les plus prisées des Suisses, avec Tokyo en tête et Osaka en quatrième position, juste après les Cornouailles et les Îles Baléares. Les agences de voyages comme Kuoni et Lotus Voyages constatent également une hausse significative des demandes pour le Japon. Après sept mois en 2024, Kuoni a déjà dépassé de 46 % le chiffre d’affaires total de 2023, et Lotus Voyages a vu son activité pour le Japon multipliée par cinq depuis la pandémie.

Travailleuses du sexe : violences et infections en hausse

Les travailleuses du sexe à Zurich font face à une augmentation des violences et des infections par des maladies sexuellement transmissibles depuis la pandémie de Covid-19, rapporte la SonntagsZeitung. La consommation de drogues parmi les travailleuses du sexe a également augmenté, selon une analyse du service médical de la ville. Au cours des quatre premiers mois de cette année, 19 des 296 tests de syphilis réalisés se sont révélés positifs, contre 22 en 2023.

Les personnes souhaitant mourir chez elles défavorisées

Le manque de clarté dans la couverture des médicaments nécessaires pour les soins palliatifs non inscrits sur la liste des spécialités fédérales persiste, selon l'association Palliative.ch. Les personnes souhaitant mourir chez elles ou dans des maisons de soins sont défavorisées, indique la NZZ. Les médicaments sont pris en charge dans les hôpitaux. Déjà en 2022, l'association avait envoyé au gouvernement une liste d'analgésiques et sédatifs que les caisses maladie refusent régulièrement de couvrir. Le gouvernement a appelé à plusieurs reprises les caisses à rembourser ces médicaments même dans le cadre des traitements ambulatoires, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique.

lifo, ats