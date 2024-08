Zurich veut espionner ses objecteurs de conscience, Albert Rösti attaque Beat Jans

Une demande de surveillance des objecteurs de conscience, les magasins suisses pas assez attentifs aux besoins des personnes autistes, mais aussi l'économie suisse qui dépasse celle de l'Allemagne font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

Les objecteurs de conscience bientôt surveillés?

La police cantonale zurichoise a déposé une demande de surveillance des objecteurs de conscience auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC), rapporte la NZZ am Sonntag. Une telle procédure impliquerait une forte observation des personnes concernées par les services de renseignement, écrit le journal. Le SRC pourrait dès lors se procurer «toutes les informations nécessaires», y compris celles sur l'exercice de la liberté d'opinion et de réunion. Ce qui est normalement interdit. Le SRC n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

Albert Rösti critique Beat Jans

Le conseiller fédéral Albert Rösti a critiqué l'article d'opinion rédigé par son collègue du Conseil fédéral Beat Jans sur le débat sur l'UE. Il est important de respecter la ligne de responsabilité dans ce dossier, a déclaré Albert Rösti au journal. En l'occurrence, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Il serait en outre dommageable pour les négociations de poursuivre le débat en public. Selon ses propres indications, M. Jans indique avoir informé Ignazio Cassis avant de publier l'article d'opinion dans la presse. Les négociations n'ont pas été perturbées par cette contribution, a-t-il déclaré. Le texte avait été discuté avec la délégation de négociations, mais pas avec l'ensemble du Conseil fédéral.

L'été pluvieux ne plombe pas le tourisme suisse

L’hôtellerie suisse pourrait voir le nombre de nuitées dépasser 42 millions en 2024, rapporte Le Matin Dimanche en s'appuyant sur les prévisions de l’institut d’études conjoncturelles BAK Economics. La météo pluvieuse et les intempéries dévastatrices qui ont marqué le début de l’été freineront peut-être cette tendance positive, observe cependant Suisse Tourisme. Notamment en montagne, où de nombreuses régions ont souffert des aléas du ciel. L’organe Valais-Wallis Promotion s’attendait à la mi-juillet à un recul de 12% des réservations dans la parahôtellerie pour les mois de juillet et d’août.

Autisme: les magasins suisses à la traîne

Contrairement aux enseignes à l'étranger, les magasins suisses ne sont pas encore très attentifs aux besoins des personnes autistes. De plus en plus de magasins dans les pays voisins pratiquent l'heure silencieuse, rapporte la SonntagsZeitung. La musique est éteinte, l'éclairage tamisé et les rayons ne sont pas rangés. En Suisse, cette offre existe dans treize filiales Spar. Selon les estimations de l'association Autismus Schweiz, environ 1 à 3% de la population suisse sont atteints d'autisme.

L'économie suisse dépasse celle de l'Allemagne depuis 2020

Depuis la pandémie de Covid-19, l'économie suisse dépasse celle de l'Allemagne. Le produit intérieur brut suisse a augmenté de près de 8% depuis fin 2020, rapporte la SonntagsZeitung. En revanche, celui de l'Allemagne n'aurait progressé que de 2,5%. L'expression «quand l'Allemagne tousse, la Suisse attrape la grippe» n'est plus correcte. Il y a vingt ans, plus de 20% des exportations étaient destinées à notre voisin du nord, alors qu'aujourd'hui, cette part est de 15% des exportations. De même, le secteur immobilier, l'industrie de la finance et le tourisme dépendraient moins de l'Allemagne.

«Déni de justice»

Dans son recours dans l'affaire de l'ancien patron de Raiffeisen, Pierin Vincenz, le ministère public de Zurich a reproché à la Haute Cour de justice d'avoir déformé des citations. La condamnation a été annulée sans raison objective, a écrit le ministère public dans un recours à l'attention du Tribunal fédéral, dont la SonntagsZeitung a eu connaissance. Selon le ministère public, l'annulation de la condamnation est une tactique. Ne pas vouloir statuer sur le fond correspond à un «déni de justice». Le ministère public avait déjà fait savoir en février qu'il n'acceptait pas la décision de renvoi dans le cas de Pierin Vincenz. Un jugement du Tribunal fédéral est attendu d'ici la fin de l'année.

Des milliers d'aînés vivent encore avec des barrières de lit

Les attaches et les barrières de lit n'ont pas disparu des maisons de retraite suisses. Dans toute la Suisse, au moins 3300 personnes âgées avaient une barrière de lit en 2021, écrit le SonntagsBlick en s'appuyant sur les données de l'Office fédéral de la santé publique pour 2021. La majorité des homes ont donc renoncé à ces mesures autorisées que dans des cas exceptionnels. Or 80 des 1300 foyers enregistrés restreignaient 10% des résidents. Dans 15 foyers, des ceintures et des barrières de lit auraient été utilisées pour 20 à 50% des résidents. Ce sont surtout les homes médicalisés privés de Suisse romande et du Tessin qui ont eu recours à ces mesures, rapporte le journal.

