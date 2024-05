«Les Suisses sont-ils tous enchantés de financer cette campagne LGBTQ++?»

jb54

Je suis Suisse et je vis à l'étranger. Les résultats de cette prestation et de tout ce qui l'accompagne transmettent une très mauvaise image de notre pays. On passe tous pour des guignols ou des aliénés. A croire que tous les Suisses sont comme ça (Nemo et autres ) et ça me choque et me déplait beaucoup. Pour bon nombre de personnes, Dieu a crée un homme et une femme mais ce monde dérape.....