L'ancien président français Nicolas Sarkozy a-t-il accepté l'argent d'un richissime dictateur pour financer la campagne qui l'a porté au sommet de l'État? L'ancien dirigeant est de retour au tribunal à partir de lundi aux côtés de trois anciens ministres.

Keystone-SDA ATS

Dans cette affaire retentissante, l'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir noué, via ses proches, un «pacte de corruption» avec le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, afin qu'il finance sa campagne victorieuse de 2007. Il lui avait offert en échange un retour en grâce sur la scène internationale.

Une «fable», a toujours rétorqué Nicolas Sarkozy, qui «attend avec détermination ces quatre mois d'audience. Il va combattre la construction artificielle imaginée par l'accusation. Il n'y a aucun financement libyen de la campagne», a déclaré son avocat, Me Christophe Ingrain.

Jugé jusqu'au 10 avril pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, il encourt 10 ans de prison et 375'000 euros d'amende, ainsi qu'une privation des droits civiques (donc une inéligibilité) allant jusqu'à 5 ans.

Pour la première fois, l'ex-chef de l'État comparaîtra avec un casier judiciaire, trois semaines après avoir été définitivement condamné pour corruption dans une autre affaire à un an de prison ferme sous bracelet électronique.

Rencontre à Tripoli

Après dix ans d'investigations, deux juges ont estimé en août 2023 les charges suffisantes pour renvoyer devant la justice 12 hommes, dont les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Eric Woerth.

Le tribunal va explorer un dossier foisonnant et se plonger dans une époque révolue, celle où la Libye était dirigée depuis près de 40 ans par Mouammar Kadhafi.

L'affaire débute pour l'accusation fin 2005, à Tripoli, lors d'une rencontre officiellement consacrée à l'immigration irrégulière entre le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui se rêve candidat à l'élection présidentielle de 2007.

Un «pacte» est alors conclu, selon l'accusation qui s'appuie sur les déclarations de sept anciens dignitaires libyens, sur les déplacements discrets, avant et après, de Claude Guéant, directeur de la campagne présidentielle de M. Sarkozy, et Brice Hortefeux, fidèle de l'ex-président, mais aussi sur les carnets de l'ex-ministre libyen du Pétrole Choukri Ghanem, retrouvé noyé dans le Danube en 2012.

Les contreparties supposées? D'abord une réhabilitation internationale: M. Kadhafi sera accueilli en grande pompe par Nicolas Sarkozy tout juste élu président lors d'une visite controversée à Paris, première depuis trois décennies.

Mais aussi la signature de gros contrats et un coup de main judiciaire à Abdallah Senoussi, directeur des renseignements libyens condamné à perpétuité en son absence en France pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989, qui a coûté la vie à 170 personnes dont 54 Français. Une vingtaine de proches sont parties civiles au procès.

Exfiltration

Parmi les prévenus figurent deux hommes de l'ombre, rompus aux négociations internationales parallèles: l'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouhri et le Franco-Libanais Ziad Takieddine – aujourd'hui en fuite au Liban.

Sur un compte de ce dernier ont été retrouvés trois virements des autorités libyennes pour 6 millions d'euros au total. Il a aussi décrit des «valises» remises à Claude Guéant, contenant des «grosses coupures».

Les investigations ont par ailleurs montré que des espèces d'origine inconnue avaient circulé au QG de campagne de Nicolas Sarkozy: Eric Woerth, trésorier à l'époque, rétorquera qu'il s'agissait de «dons anonymes» pour quelques milliers d'euros seulement.

Alexandre Djouhri devra entre autres s'expliquer sur la rocambolesque exfiltration hors de France de Béchir Saleh, l'ancien directeur de cabinet de M. Kadhafi, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012.

«Claude Guéant démontrera qu'après plus de dix années d'instruction, aucune des infractions qui lui sont reprochées ne sont établies», a déclaré son avocat Me Philippe Bouchez El Ghozi, dénonçant «une somme d'assertions, d'hypothèses et autres approximations».

«Vengeance»

Nicolas Sarkozy conteste tout: pour lui, les accusations des Libyens ne sont qu'une «vengeance» s'expliquant par son soutien actif aux rebelles libyens au moment du printemps arabe qui fera chuter M. Kadhafi, tué en octobre 2011.

Sa défense récuse les potentielles contreparties et proteste qu'"aucune trace» de financement illégal n'a été retrouvée dans les comptes de la campagne, brocardant aussi les «16 versions» de Ziad Takieddine dans ce dossier.

L'une de ces versions, une rétractation temporaire en 2020, fait l'objet d'une autre enquête: une douzaine de personnes sont mises en cause pour avoir voulu innocenter Nicolas Sarkozy par des moyens frauduleux. L'ex-président est mis en examen, soupçonné d'avoir avalisé ces manoeuvres.