Les signes d'une activité volcanique s'intensifient sous le Bárdarbunga, le second plus haut volcan d'Islande. Une volcanologue affirme qu'une éruption sous le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, est inévitable.

Du magma s'accumule à environ 10 kilomètres sous le Bárdarbunga, a déclaré Kristín Jónsdóttir, directrice du département des volcans et séismes de l’agence météorologique islandaise, à l’agence DPA. (Image d'illiustration)

DPA, twfl Barman Nicolas

Ces dernières semaines, une série de séismes a été enregistrée dans la région, laissant craindre une possible éruption volcanique. Du magma s'accumule à environ 10 kilomètres sous le Bárdarbunga, a déclaré Kristín Jónsdóttir, directrice du département des volcans et séismes de l’agence météorologique islandaise, à l’agence DPA.

Éruption sous le glacier: des inondations catastrophiques

« Cette accumulation de pression sous-terraine ne peut mener qu’à une seule chose : une éruption. Mais il est extrêmement difficile d’en prédire le moment exact, cela pourrait encore prendre des années », a-t-elle ajouté.

Si une éruption devait survenir sous le glacier, elle provoquerait des inondations catastrophiques, prévient-elle.

Vatnajökull : le géant glacé

Le Vatnajökull, plus grand glacier d'Europe hors des zones polaires, recouvre partiellement le système volcanique Bárdarbunga.

Mardi dernier, la région a connu son plus fort essaim sismique en dix ans, avec environ 130 tremblements de terre en quelques heures, dont un de magnitude 5,1. En 2014, une activité similaire avait conduit à une éruption volcanique de plusieurs mois.

Face à ces événements, les autorités islandaises ont déclaré un niveau d’alerte, surveillant de près les risques pour les habitants, l’environnement et les infrastructures.

Le spectre de l'Eyjafjallajökull

Cette situation rappelle l’éruption de l’Eyjafjallajökull en 2010, qui avait paralysé le trafic aérien européen avec son immense nuage de cendres. Le Bárdarbunga, beaucoup plus grand, pourrait engendrer des conséquences similaires en cas d’éruption. Toutefois, Kristín Jónsdóttir se veut rassurante : les enseignements tirés de 2010 permettraient d’atténuer les perturbations sur le trafic aérien.

Une éruption imminente près de Reykjavik

Parallèlement, la péninsule de Reykjanes, près de Reykjavik, se prépare à une nouvelle éruption. Depuis 2021, cette région connaît des éruptions régulières, marquées par l’ouverture de failles d’où jaillit de la lave incandescente.

« Nous attendons la prochaine éruption dès fin janvier ou début février », annonce Jónsdóttir. Ces éruptions, bien que spectaculaires, restent localisées, contrairement à une éventuelle éruption du Bárdarbunga, qui pourrait avoir des répercussions bien plus étendues.

La terre islandaise continue de témoigner de l’extraordinaire puissance de la nature, laissant le monde en suspens face à ses éventuelles conséquences.