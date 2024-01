La première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé jeudi la suspension d'un député de son parti Fratelli d'Italia qui avait apporté à une soirée de réveillon une arme à feu ayant blessé un invité, une affaire embarrassante pour son image.

La première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé jeudi la suspension d'un député de son parti. IMAGO/Gruppo LiveMedia

«J'ai demandé que le député (Emanuele) Pozzolo soit déféré devant la commission d'éthique de Fratelli d'Italia et que, dans l'attente du jugement, il soit suspendu de Fratelli d'Italia», a déclaré la cheffe du parti d'extrême droite lors de sa conférence de presse de fin d'année, initialement prévue fin décembre mais reportée pour raisons de santé.

Après les faits, le député de 38 ans avait reconnu être venu muni d'un mini-pistolet de calibre 22 au réveillon du Nouvel An organisé dans les locaux d'une association culturelle de Rosazza, à 70 km de Turin (nord-ouest). Dans des circonstances peu claires, un coup de feu est parti, blessant un homme de 31 ans à la jambe.

«Je confirme que le coup est parti accidentellement d'un pistolet en règle m'appartenant mais ce n'est pas moi qui ai tiré», avait tenté de minimiser le député, connu pour son opposition aux vaccins et au passeport sanitaire durant la pandémie.

Comportement pas responsable

Ces explications n'ont pas satisfait Mme Meloni: «Quelqu'un a eu un comportement non responsable et celui qui n'a pas été responsable est le détenteur de cette arme», a-t-elle fustigé.

«Cela ne va pas pour un Italien en général, et encore moins pour un parlementaire, à plus forte raison encore pour un parlementaire de Fratelli d'Italia». «Sur cette affaire, j'entends être sévère, comme vous le voyez», a-t-elle conclu.

Le parquet a ouvert une enquête pour blessures volontaires ou involontaires sur cet incident, qui fait l'objet de versions contradictoires. Le blessé est le gendre d'un garde du corps du sous-secrétaire à la Justice Andrea Delmastro, également présent à la soirée, selon les médias.

Les partis d'opposition n'ont pas manqué de stigmatiser le comportement irresponsable du député, alors que Fratelli d'Italia a proposé en décembre d'abaisser à 16 ans l'âge d'obtention du permis de port d'armes de chasse.

En Italie, la détention d'armes est strictement réglementée par un permis de port d'armes. Les permis de chasse et de tir sportif en limitent le port au champ de tir et au terrain de chasse, et seul le permis délivré pour la défense personnelle permet de le porter partout sur soi.

La cheffe du Parti démocrate (PD, gauche) Elly Schlein avait appelé Mme Meloni à prendre «des mesures contre Pozzolo», tandis que l'ex-premier ministre centriste Matteo Renzi avait dénoncé sur X une classe dirigeante «incapable» et «dangereuse».

ATS