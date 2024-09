Une cinquième victime de la tempête Boris a été retrouvée dimanche en Roumanie dans la même région que les précédentes à Galati, ont indiqué les secours. Ce décès porte à sept le nombre de victimes en Europe centrale.

En République tchèque, la situation est particulièrement grave dans le nord-est du pays. Ici le village de Mikulovice. ATS

«Suite aux phénomènes qui se sont manifestés les jours précédents, dans la zone de Slobozia Conachi, une autre victime décédée a été identifiée, le nombre total de personnes décédées étant de cinq», ont-ils déclaré dans un communiqué.

Une personne est également morte noyée en Pologne et un pompier a perdu la vie en Autriche. En outre, quatre personnes sont portées disparues en République tchèque. La tempête a provoqué dégâts et inondations catastrophiques en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie.

