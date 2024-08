Le trafic ferroviaire sur la ligne Biel/Bienne – Delémont est interrompu entre Granges Nord (SO) et Delémont (JU). La raison en est une perturbation de la ligne de contact, selon les CFF.

La restriction durera au moins jusqu'à 12h00. Les lignes IC, IC51 et RE56 sont concernées. Aucun train ne circule.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève et Bâle CFF, Laufen voyagent via Olten. Les voyageurs entre Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Biel/Bienne et Bâle CFF, Laufon voyagent via Olten.

