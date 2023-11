Nuit agitée en Suisse romande: trafic routier et ferroviaire perturbé

Les pluies ont impacté les routes et les lignes de chemin de fer romandes dans la nuit de mardi à mercredi. Le trafic routier a été limité à Genève et dans le canton de Fribourg tandis que le trafic ferroviaire a été interrompu entre Moudon (VD) et Ecublens-Rue (FR).

Intempéries Un éboulement a endommagé plusieurs voitures dans le canton de Fribourg. Photo: Police cantonale fribourgeoise Une personne regarde les barrages mobiles le long de la rivière la Vièze suite aux fortes pluies le mardi 14 novembre 2023 a Monthey dans le canton du Valais. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE Le pont des Acacias est fermé au trafic à cause du fort de débit d'eau de l'Arve. Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Des membres des pompiers et de la protection civile installent des des barrages mobiles le long de la rivière la Grande-Eau suite aux fortes pluies le mardi 14 novembre 2023 à Aigle dans le canton de Vaud. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE

Alertswiss a annoncé dans la nuit la fermeture aux piétons et automobilistes de cinq ponts dans le canton de Genève en raison d'un risque d'inondation.

Les cantons de Vaud et Fribourg sont aussi impactés par les fortes pluies. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Ecublens-Rue (FR) et Moudon (VD) en raison des intempéries, ont indiqué les CFF tôt mercredi matin. La perturbation doit durer au moins jusqu'à midi. Les voyageurs sont priés d'utiliser des bus de remplacement.

Mardi soir, la police cantonale fribourgeoise annonçait l'évacuation d'habitations à Charmey (FR), la rivière Jogne étant sortie de son lit. La route cantonale entre Charmey et Im Fang (FR) a également été fermée tandis qu'un éboulement à Rue (FR) a endommagé plusieurs véhicules stationnés. Les fortes pluies ont nécessité mardi plus de 250 interventions des forces de l'ordre dans le canton.

À Monthey (VS), l’accès aux quais et aux gorges de la Vièze était interdit, en raison de la montée de l'eau à un seuil critique. Dans un point de situation publié à 20h40 mardi, la population était appelée à faire preuve d’une extrême prudence. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre St-Maurice et Monthey et des bus de remplacement ont été mis en place.

À Aigle, l'accès aux berges de la Grande-Eau a lui aussi été strictement interdit en raison de risques de débordement jusqu'à ce mercredi 15 novembre à 18h00. Les pompiers et la protection civile ont déployé des barrages de prévention sur les rives.

La police cantonale vaudoise annonçait en outre en soirée que les entrée et sortie de l'A9 étaient fermées à Aigle en raison des inondations jusqu'à nouvel avis.

[Intempéries] ⚠️ Autoroute A9 - entrées et sorties 17 Aigle, sur les deux chaussées, sont fermées à la circulation en raison des inondations jusqu'à nouvel avis. Privilégiez la sortie 18 Saint-Triphon et suivez les indications de déviations. La prudence est de mise. pic.twitter.com/xTAtlOjl6w — Police vaudoise (@Policevaudoise) November 14, 2023

En Suisse alémanique, plusieurs alertes ont été émises dans la nuit sur les risques de crue de la Sarine dans la région bernoise, de la Reuss en Argovie, du Rhin près de Bâle et de la Thur dans le canton de Saint-Gall.

Amélioration dès ce mercredi matin

Selon le bulletin de vigilance dangers naturels de la Confédération, il n'y aura plus de précipitations significatives à partir de ce mercredi matin, de sorte que l'ensemble des alertes météo liées à cet épisode pluvieux pourront être levées.

MétéoSuisse annonce encore de nombreux passages nuageux avec quelques averses, surtout ce matin et en montagne. Limite pluie-neige se situera vers 1500 m. Un développement d'éclaircies est prévu en matinée, puis passage à un temps en partie ensoleillé en plaine, voire assez ensoleillé sur l'ouest lémanique. Il fera au maximum 13 °C.

