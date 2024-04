Tragédie du Petit Combin : le discours émouvant de l’épouse d’une victime

Mardi dernier, un hélicoptère s'est écrasé en Valais. Cet accident a fait trois morts. Alors que la veuve d’une victime a fait un discours très touchant, un survivant est également revenu sur ce drame dans les colonnes d’un journal britannique.

Mardi dernier, un hélicoptère s'est écrasé en Valais (image d’illustration). ats

zis / trad. Gregoire Galley

Près d'une semaine après le crash mortel d'un hélicoptère au Petit Combin, l'une des victimes a été enterrée. D’après des informations divulguées par le «Daily Mail», un guide de montagne suisse aux racines américaines a, en effet, été inhumé lundi en présence de ses proches lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans la région de Verbier.

A cette occasion, la veuve du guide de montagne a fait un discours très émouvant : «Ta fille était ta plus grande fierté. Tout ce que tu as fait était toujours pour son bien. Le dernier jour avant ta disparition, nous avons skié ensemble et tu lui as dit que ce serait ta dernière journée de ski avec elle. Je me demande si tu te doutais de quelque chose ?».

Selon le «Daily Mail», le couple s'est rencontré en faisant de l'escalade aux Etats-Unis. «Tu m'as absolument tout donné. Je ne peux pas me souvenir d'une vie sans toi et je ne pourrai jamais imaginer une vie sans toi. Je n'y arrive toujours pas», a ajouté l’épouse du défunt devant près de 500 personnes en deuil.

Avant de conclure en sanglots : «Le dernier soir avant ta mort, nous nous sommes dit que nous ne pourrions jamais vivre l'un sans l'autre. Tu étais mon plus grand cadeau».

Fauteuil roulant

Selon le journal, le Britannique Edward Courage a également assisté aux obsèques du guide de montagne. Lorsque l'hélicoptère s’est écrasé, ce dernier a poussé deux compatriotes hors de l'appareil avant de sauter lui-même. Peu après, l'hélicoptère a été entraîné dans une crevasse par une avalanche. Courage a donc sauvé la vie de deux personnes.

Courage souffre encore de trois fractures après son acte héroïque. D’ailleurs, il était en fauteuil roulant lors de l'enterrement. Le Britannique est également revenu sur ce drame dans les colonnes du «Daily Mail». «J'ai soudain eu l'impression que nous allions basculer vers le bas. Puis l'une des pales du rotor s’est détachée devant l'hélicoptère. Je ne sais pas si elle était cassée ou déchirée mais je sais qu'elle n'aurait pas dû se trouver là», a-t-il expliqué.

Ensuite, il a réalisé qu’il ne fallait pas rester encore longtemps dans l'appareil. Heureusement, il a pu détacher rapidement sa ceinture de sécurité afin de venir en aide à ses deux compères d’infortune.