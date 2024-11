Liam Payne était sous l'emprise de stupéfiants quand il mort après être tombé du troisième étage du balcon d'un hôtel à Buenos Aires. La justice argentine indique dans un communiqué avoir inculpé trois personnes liées à son décès.

Le chanteur de 31 ans est décédé après être tombé du balcon du troisième étage d'un hôtel en Argentine le 16 octobre.

Jeudi, les autorités argentines ont confirmé dans un communiqué qu'une personne qui accompagnait Liam Payne pendant son séjour à Buenos Aires avait été inculpée pour « abandon d'une personne suivi de mort et fourniture et facilitation de drogues». Un employé d'hôtel et une troisième personne, identifiée par les caméras de surveillance, ont été accusés d'avoir fourni de la drogue à la star. Neuf perquisitions ont été menées.

Aucune des personnes arrêtées n'a été nommée. Elles encourent jusqu'à quinze ans de prison selon la loi argentine.

Le ministère public a confirmé que les analyses toxicologiques avaient révélé des traces d'alcool, de cocaïne et d'antidépresseurs sur ordonnance dans l'organisme de Liam Payne au moment de son décès. Les enquêteurs ont examiné des heures d'enregistrements vidéo provenant de caméras de sécurité, ainsi que les appels téléphoniques et les messages du chanteur, afin de déterminer ses derniers mouvements. Son ordinateur portable est toujours en cours d'examen, ainsi que d'autres appareils.

Le chanteur de Strip That Down séjournait à l'hôtel Casa Sur de Buenos Aires lorsqu'il est tombé. L'autopsie a conclu que la star britannique était décédée de « polytraumatismes» et d'une hémorragie interne et externe provoquées par sa chute. Selon les autorités argentines, le chanteur aurait été « dans un état de semi-inconscience ou d'inconscience totale» lors de sa chute. Ce qui exclurait la thèse du suicide.

En début de semaine, les autorités ont confirmé à la BBC que le corps de Liam Payne avait été remis à sa famille et rapatrié au Royaume-Uni après l'achèvement des tests de laboratoire et des rapports toxicologiques.

Covermedia