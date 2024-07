Un accident de la circulation qui s'est produit lundi matin sur l'autoroute A1, à la hauteur de Versoix (GE), en direction de la France, a provoqué d'importants ralentissements et bouchons. A un moment donné, il n'était possible que de circuler sur la voie lente et la voie d'arrêt d'urgence.

Vers 10 heures, les voies de circulation ont de nouveau été rouvertes. Le trafic reste fortement perturbé dans la région concernée, indique le service Swissalert, de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Il est recommandé aux automobilistes d'éviter la zone concernée.

