Un achat tourne mal : la Coop lui bloque 700 francs !

Lors d'un achat en ligne, un client de la Coop a momentanément perdu 700 francs. Il devra attendre près d'un mois avant de pouvoir récupérer son argent.

Faire les courses avec l'application Coop a posé de nombreux problèmes à un client. KEYSTONE

Sven Ziegler / trad. Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Lors d'un achat en ligne, un utilisateur de l’application de la Coop s’est vu bloquer plus de 700 francs.

Il devra attendre près d'un mois avant de pouvoir récupérer son argent.

La raison est, selon la Coop, un problème avec Twint. Montre plus

Marco*, qui faisait comme d'habitude ses courses hebdomadaires sur Coop.ch, a fait face à un problème inattendu : à plusieurs reprises, la commande a échoué malgré un prélèvement réussi sur Twint.

Au total, 744 francs ont été prélevés sur le compte de Marco mais aucune confirmation de commande n'a été envoyée. Ce n'est qu'à la troisième tentative que la commande a réussi.

Marco s'est adressé à la hotline de Coop et à sa banque, comme le rapporte le «Beobachter». Mais l'affaire est d'abord restée en suspens. Il a fallu 28 jours pour que le montant de 503 francs débité en trop soit débloqué. «Si j'avais été à court d'argent, cela aurait pu poser de sérieux problèmes», a déclaré Marco au média alémanique.

Problème via Twint

Selon la Coop, la raison de ce long délai d'attente était un problème avec les paiements via Twint dans son application. Le géant orange s'est excusé et a souligné qu'il s'agissait d'un cas isolé et rare.

Malgré tout, les problèmes avec l'application de la Coop ne sont pas nouveaux, rapporte le «Beobachter». Les utilisateurs font régulièrement état de complications et de retards. La Coop a également indiqué que son application était régulièrement développée, mais a reconnu que des «difficultés» techniques pouvaient survenir dans certains cas.

*prénom d’emprunt