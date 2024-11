Un bateau transportant de nombreux touristes a coulé au large des côtes égyptiennes, ce qui a déclenché une vaste opération de sauvetage. Au moins 45 personnes sont portées disparues après que le bateau a disparu en mer Rouge.

Le "Sea Story" a coulé. X

Un dramatique accident de bateau s'est produit au large des côtes égyptiennes, provoquant le naufrage d'un bateau avec de nombreux touristes à bord. Le «Sea Story», qui avait quitté Porto Ghalib le 24 novembre pour une plongée, devait rentrer à la marina d'Hurghada le 29 novembre.

Mais tôt dans la matinée du 25 novembre, vers 5h30 heure locale, un appel de détresse a été lancé par un membre de l'équipage avant que le contact ne soit perdu, selon les médias locaux.

Les autorités ont immédiatement lancé une vaste opération de sauvetage pour retrouver les 31 touristes et 14 membres d'équipage qui se trouvaient à bord. Les disparus sont originaires de différents pays et l'on craint que le bateau ait coulé dans la région de Sha'ab Sataya. Des équipes de sauvetage et un hélicoptère sont à l'œuvre pour localiser les disparus.

Les recherches se concentrent sur la zone où le bateau a été localisé pour la dernière fois avant de disparaître des radars. Les autorités égyptiennes affirment travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux afin de coordonner les efforts de sauvetage et d'augmenter les chances de survie des disparus.