Après des mois de retards, le navire de croisière Odyssey, bloqué à Belfast en raison de problèmes techniques, a finalement pu lever l'ancre le 30 septembre. Mais la joie des passagers a été de courte durée...

Les passagers, bloqués depuis le 30 mai à Belfast, étaient ravis de pouvoir enfin embarquer pour une croisière autour du monde de trois ans, avec une première escale prévue aux Caraïbes après plusieurs arrêts européens.

Pourtant, la fête a été de courte durée: dès mardi, l'Odyssey était déjà de retour au port pour une simple question de «paperasse inachevée», selon le «Guardian». Le navire devrait repartir le soir même.

«J’ai vieilli de 15 ans en six mois»

Lanette Canen, une passagère, avait confié à CNN son soulagement avant le départ: «Nous sommes excités et soulagés. Nous avons fait nos exercices de sécurité, et tout le monde est souriant.» Mais ce nouvel obstacle a été accueilli avec plus de patience que d'agacement, après les multiples contretemps déjà vécus.

Le PDG de Villa Vie Residences, Mike Petterson, qui gère l'Odyssey, a lâché: «J’ai vieilli de 15 ans en six mois, c'est comme si je venais d'accoucher.»

Ce voyage, qui s’annonce luxueux, n'est pas pour tout le monde: les cabines coûtent entre 100'000 et 900'000 dollars. Malgré l'immobilisation prolongée, les passagers ont fait preuve d'humour et de patience, profitant des installations à bord et des excursions autour de Belfast. Certains plaisantaient même sur l'idée de demander un permis de séjour en Irlande du Nord.