Pendant plus de quatre ans, 16 travailleurs tchèques ont été victimes d'esclavage moderne en Grande-Bretagne. Ils ont été contraints de travailler dans des conditions désastreuses - et ce, à l'abri des regards.

16 personnes originaires de la République tchèque ont été victimes d'esclavage moderne en Grande-Bretagne. Photo : Facebook

Samuel Walder

Pendant quatre ans, 16 personnes ont été victimes de l'esclavage moderne en Grande-Bretagne. Un clan les a forcées à travailler dans une filiale de McDonald's et dans une usine qui fournissait des produits à base de pain à des supermarchés comme Asda, Co-op, M&S, Sainsbury's, Tesco et Waitrose.

Les victimes, toutes originaires de la République tchèque, ont été systématiquement exploitées pendant quatre ans, alors que les signes de travail forcé n'ont pas été remarqués par les entreprises, comme l' écrit la BBC.

Parmi les signes avant-coureurs clairs pourtant, il y avait notamment le fait que les salaires de quatre victimes étaient versés sur le même compte bancaire. Ce compte bancaire appartenait aux membres du gang. Cela est longtemps passé inaperçu. Les victimes ont dû vivre dans des logements exigus et parfois insalubres - notamment un hangar non étanche et une caravane non chauffée.

Les chefs de bande Zdenek Drevenak, à gauche, et son frère Ernest contrôlaient leurs victimes par la peur et la violence. Photo : Facebook

La police a découvert que le gang utilisait le salaire des travailleurs pour acheter des produits de luxe tels que des voitures, des bijoux en or et une propriété en République tchèque. Tandis que le clan contrôlait ses victimes par la violence et la peur.

Conditions de travail dramatiques des victimes

Ce n'est qu'en 2019 que la peur des victimes a pris fin, lorsque certaines d'entre elles se sont adressées à la police en République tchèque. Celle-ci a alors informé ses collègues britanniques. Toutefois, les abus étaient déjà en cours depuis au moins quatre ans, comme l'a montré une enquête de la BBC.

Les victimes étaient particulièrement vulnérables, beaucoup d'entre elles étaient sans abri ou toxicomanes, et bien qu'elles gagnaient le salaire minimum légal, presque tout leur argent était empoché par les agresseurs.

Les conditions dans lesquelles les victimes ont dû vivre sont précaires. Photo : Met Police

Les conditions dans lesquelles les victimes ont dû travailler sont particulièrement alarmantes. Une victime a raconté qu'elle travaillait 70 heures par semaine chez McDonald's sans jamais voir l'intégralité de son salaire. Certains travaillaient même jusqu'à 100 heures par semaine. Un cas particulièrement bouleversant concerne un ouvrier qui devait travailler 30 heures d'affilée.

Les entreprises prennent position

La question se pose: pourquoi ces signes évidents sont-ils restés si longtemps inaperçus ?

McDonald's UK a expliqué dans une déclaration qu'il avait entre-temps amélioré ses systèmes afin de détecter plus rapidement les «risques potentiels». Les supermarchés britanniques Asda, Tesco, Waitrose et M&S ont indiqué qu'ils avaient cessé leurs relations commerciales avec la boulangerie concernée après avoir pris connaissance des irrégularités.

Le directeur de la boulangerie, qui a fait faillite en 2022, s'est défendu dans une interview, soulignant que l'entreprise était régulièrement contrôlée et que tout s'était déroulé dans le respect de la loi. Mais le fait que des victimes de l'esclavage moderne aient vécu et travaillé dans des conditions désastreuses soulève de sérieuses questions quant au devoir de diligence des entreprises impliquées.

Le gouvernement britannique veut agir

L'ancienne Première ministre Theresa May, qui a introduit la loi britannique contre l'esclavage moderne en 2015, a reconnu que la loi avait échoué dans ce cas et qu'elle devait être renforcée.

May, qui a fondé il y a un an la «Global Commission on Modern Slavery and Human Trafficking», a qualifié ce cas de «choquant» et a souligné que les entreprises devaient assumer une plus grande responsabilité afin de contrôler plus soigneusement leurs chaînes d'approvisionnement et de détecter rapidement de tels abus.

Le gouvernement britannique a annoncé qu'il prendrait à l'avenir de nouvelles mesures pour lutter contre l'esclavage moderne, tandis que les victimes comme Pavel, qui est l'une des personnes exploitées, doivent vivre avec les conséquences psychologiques et physiques de leurs abus. «Le dommage causé à ma santé psychique est irréversible», dit-il. «Il restera toujours avec moi».