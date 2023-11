Un concierge «modeste» lègue une fortune à sa ville!

Geoffrey Holt vivait dans une maison mobile, ne possédait presque pas de meubles, pas d'ordinateur, pas de voiture. Mais lorsqu'il est décédé à l'âge de 82 ans, sa ville natale a eu une surprise.

La mairie de Hinsdale dans l'État américain du New Hampshire. La petite ville a reçu une donation de plusieurs millions de dollars provenant de la succession de Geoffrey Holt. Robert F. Bukaty/KEYSTONE

Geoffrey Holt menait une vie simple en tant que gardien d'un parc de mobil-homes dans l'État américain du New Hampshire. Dans le village de Hinsdale, les gens le voyaient parfois avec ses vieux vêtements, se rendant au supermarché sur une tondeuse autoportée, se garant dans la rue principale, lisant le journal ou observant les voitures qui passaient. Il prenait des petits boulots et quittait rarement la ville.

Bien qu'il ait donné des cours de conduite, il ne conduisait plus lui-même, optant pour le vélo et finalement la tondeuse à gazon. Son mobil-home n'était pratiquement pas meublé - il ne possédait pas non plus de télévision ni d'ordinateur. «Il semblait avoir ce qu'il voulait, mais il ne voulait pas grand-chose», raconte Edwin Smith, le meilleur ami de Holt et son ancien employeur.

Le mobil-home de Geoffrey Holt n'était pratiquement pas meublé. Robert F. Bukaty/KEYSTONE

Mais lorsque Holt est décédé en juin à l'âge de 82 ans, il a laissé une fortune à la petite ville de Hinsdale, qui compte 4200 habitants : selon son testament rédigé de manière succincte, 3,8 millions de dollars (3,36 millions de francs) doivent être versés à la commune dans les domaines de l'éducation, de la santé, des loisirs et de la culture.

Une nouvelle horloge de mairie ou plutôt une machine à voter ?

«Je pense que personne ne se doutait qu'il avait autant de succès», déclare Steve Diorio, président du conseil municipal. «Je sais qu'il n'avait pas beaucoup de famille, mais donner cet argent à la ville où il vit, c'est un grand cadeau».

Depuis que les autorités de la commune ont été prévenues en septembre, il n'y a pas encore eu de réunion officielle. Certains habitants ont proposé d'utiliser cette manne inespérée pour remplacer l'horloge de la mairie, rénover des bâtiments, peut-être acheter une nouvelle machine pour compter les voix des électeurs - en l'honneur de Holt, pour qui voter a toujours été très important. Un cours de conduite en ligne a également été suggéré.

Un ami de Holt, Smith, ancien député au parlement du New Hampshire, est son exécuteur testamentaire. Il avait eu connaissance de la fortune de Holt au cours des années précédentes. Holt avait travaillé comme directeur de production dans un moulin à céréales qui a été fermé. Selon Smith, il plaçait son argent et se plongeait dans les magazines financiers.

Sa sœur: «Je suis triste qu'il ne se soit rien offert».

À un moment donné, il a confié à Smith que ses investissements se développaient mieux qu'il ne l'aurait jamais espéré et qu'il ne savait pas quoi faire de l'argent. Smith a alors suggéré de penser aussi à la communauté. «J'ai alors été assez stupéfait d'apprendre que tout allait à la ville», dit-il.

Une photo non datée du jeune Geoffrey Holt provenant de son héritage. Photo de famille avec l'aimable autorisation d'Ed Smith via AP

La sœur de Holt, Alison, a 81 ans et vit en Californie. Elle aussi savait que Holt investissait son argent et se souvient que son père, professeur d'anglais et de littérature mondiale, a toujours eu à cœur de ne pas gaspiller l'argent et de l'investir à la place.

Le frère et la sœur ont bénéficié d'une bonne éducation, Geoffrey a fréquenté des internats et s'est engagé dans la marine américaine après avoir obtenu son diplôme en 1963, avant de décrocher sa maîtrise en 1968.

Selon sa sœur, Holt n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux et ne voulait pas se faire remarquer. Une fois, il aurait refusé une promotion à la graineterie parce qu'il aurait dû déménager pour cela. «Il me disait toujours que son objectif principal dans la vie était de faire en sorte que personne ne remarque rien», raconte la bibliothécaire à la retraite. «Sinon, on pouvait avoir des problèmes».

Ils auraient peu parlé d'argent, bien qu'il lui ait souvent demandé si elle avait besoin de quelque chose : «Je suis tellement triste qu'il ne se soit pas offert un petit quelque chose».