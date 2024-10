Valais: un conflit de voisinage dégénère complètement!

Dans le hameau valaisan d'Unner Moos, près de Naters, un conflit couve depuis des années entre deux voisins, qui est désormais porté devant les tribunaux. Le ministère public porte des accusations contre les deux parties.

Dans le hameau valaisan Unner Moos près de Naters, un conflit de voisinage de longue date ne trouve pas de fin. Screenshot Google Maps

Lea Oetiker

En Valais, le hameau d'Unner Moos près de Naters est un endroit tranquille et paisible. Cinq familles seulement y vivent. Le monde semble tout à fait en ordre ici. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire.

Deux des cinq familles se disputent déjà depuis longtemps. Selon les personnes interrogées, depuis plus de 20 ans, comme l'écrit le «Blick».

Il n'est pas rare que la dispute dégénère complètement: on s'insulte, on se menace et on se bat. Il y aurait même déjà eu une attaque au spray au poivre et il aurait aussi été question d'un pistolet détenu illégalement. La police doit régulièrement intervenir pour apaiser les deux parties prenantes de ce conflit.

Mais deux personnes doivent maintenant répondre de leurs actes devant le tribunal: Markus M. et Fabian P. Deux ennemis jurés.

Spray au poivre: légitime défense?

Mais comment en est-on arrivé là? Markus M. se serait rendu coupable de coups et blessures, de menaces et de contrainte en mars 2021. Ce soir-là, il aurait attaqué son voisin Hermann B. avec un spray au poivre, par surprise. Mais il voit les choses autrement: «J'ai d'abord été attaqué, je n'ai fait que me défendre», explique-t-il au «Blick».

Fabian P. se serait ensuite interposé. Il est le beau-père d'Hermann B. L'homme aurait tenté de s'emparer du spray au poivre, ce qui l'aurait fait tomber et aurait provoqué une blessure béante à la jambe. S'en sont suivies des échauffourées, des insultes et des menaces. La police a dû repasser.

Noms d'oiseaux et paire de fesses

Mais Fabian P. n'est pas tout à fait innocent dans cette histoire. Le ministère public lui reproche d'avoir insulté Markus M. à plusieurs reprises depuis 2018. Comme l'écrit le «Blick», il aurait affublé son voisin de surnoms fort peu élogieux, dont 'put* de Bâlois'. De plus, Fabian P. lui aurait dit: «Retourne d'où tu viens».

En 2019, Fabian P. aurait également exposé ses fesses nues devant Markus M. Il lui aurait fait plusieurs doigts d'honneur et l'aurait traité de «chien de merde triste comme le ciel». Les enquêteurs ont également trouvé un pistolet et des munitions chez Fabian P. Interrogé par le «Blick», ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet.

Fumier, droit de passage et convoitise

Mais pourquoi les deux se disputent-ils ? «Il y a des dizaines d'incidents qui ont conduit à cette situation», répond Markus M. au «Blick». Par exemple, Fabian P. aurait créé des tas de fumier en violation des dispositions en vigueur en matière de protection des eaux. Une expertise du canton montre toutefois que, pour le coup, tout est en ordre.

Les deux hommes se sont également disputés à propos d'un droit de passage. Et: «Fabian P. a fait en sorte que nous ne puissions plus arroser nos prairies. De plus, il est certain que lui et sa famille veulent notre maison et nos 40'000 mètres carrés de terrain», poursuit Markus M.

Comme l'écrit encore le «Blick», Markus M. doit commencer à purger une peine de prison de quatre jours début novembre. Motif: il n'a pas payé l'amende d'une procédure antérieure. Il s'agissait là aussi de la dispute avec Fabian P.

Le 24 octobre, les deux hommes comparaissent dans deux procédures différentes devant le tribunal de district de Brigue. Ils bénéficient de la présomption d'innocence.