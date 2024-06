Pour 1 dollar, un couple américain fait l'affaire de sa vie

L'affaire de leur vie: Logan et Angelina Needham ont acheté l'un des plus vieux bâtiments de la ville de Reno. Pour seulement 1 dollar américain. Ce prix d'aubaine a toutefois un inconvénient.

Un couple a pu acheter cette maison pour 1 dollar américain. Google Maps

Vanessa Büchel

Une maison pour seulement 1 dollar américain, soit environ 90 centimes ? Logan et Angelina Needham ont récemment pu profiter de ce prix d'aubaine, comme le rapportent les médias américains. Pour cette somme modique, le couple obtient un bâtiment historique à Reno, dans l'État du Nevada. Il s'agirait de l'une des plus anciennes maisons de la ville.

Auparavant, le bâtiment était la propriété de Jacobs Entertainment. L'entreprise de jeux de hasard, d'hôtellerie et de divertissement avait initialement acheté la maison pour 1,2 million de dollars US.

Les Needham bénéficient ainsi d'une réduction de prix exceptionnelle. Comment cela se fait-il? Jacobs Entertainment pose comme condition que les acheteurs déplacent à leurs frais la maison de leurs rêves sur un nouveau terrain.

Les Needham ont réussi à s'imposer face à deux autres acheteurs potentiels. Ce qui a probablement aussi joué un rôle, c'est le talent artisanal de Logan. Artiste et bricoleur amateur, il poste en outre assidûment sur Instagram - notamment sur ses projets de rénovation.

Une partie de la ville depuis 1868

Avec ce «bâtiment de l'aubaine», le couple, marié depuis 21 ans, avec deux enfants, ne reçoit pas seulement la maison de ses rêves, mais aussi un morceau d'histoire. L'historienne Alicia Barber a déclaré au «Reno Gazette-Journal»: «Il y a toutes les raisons de croire que c'était l'une des premières maisons construites à Reno».

La maison, également appelée Benham-Belz-House par les habitants, se trouve au 347 West Street. Les propriétaires originaux, la famille Benham, auraient acheté le terrain de 840 mètres carrés en 1868 pour seulement 200 dollars américains, dit-on.

Isaac Theodore Benham, un tailleur de pierre professionnel , aurait ensuite immédiatement construit la maison sur ce terrain. Le bâtiment figurait déjà sur le plan original de la ville.

En 1880, la famille aurait déménagé, puis la maison aurait été transmise de génération en génération par d'autres familles, jusqu'à ce qu'elle soit finalement transmise à Jacobs Entertainment.

«Il est important de préserver les maisons historiques»

Selon le «Reno Gazette-Journal», avant l'achat par les Needham, la crainte s'était répandue dans la région que l'entreprise ne démolisse la maison historique pour faire place à une nouvelle construction.

Jacobs Entertainment avait déjà annoncé à plusieurs reprises qu'elle poursuivait un plan de revitalisation pour le quartier de West Fourth Street.

Mais l'entreprise aurait eu à cœur de conserver la Benham-Belz-House : «Il est important de préserver les maisons historiques de Reno tout en continuant à animer le centre-ville», a déclaré le CEO Jeff Jacobs au «Reno Gazette-Journal».

D'ici la fin de l'année, le bâtiment historique avec trois chambres et une véranda devrait être déplacé sur son nouveau terrain. Or, les Needham possèdent un terrain vacant dont la taille et l'emplacement s'avèrent idéaux pour la maison de leurs rêves. C'est une raison supplémentaire pour laquelle Jacobs Entertainment a choisi les Needham comme nouveaux propriétaires.