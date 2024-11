Ils remportent le jackpot - Voici ce qu'ils ont acheté en premier

Un couple nord-irlandais a remporté une somme colossale à la loterie en 2019. Leur premier achat a été d'une modestie inattendue.

Frances et Patrick Connolly ont remporté le jackpot de l'Euromillions. Leur premier achat laisse perplexe. Facebook

Frances et Patrick Connolly, d'Irlande du Nord, ont vécu un incroyable moment de bonheur en janvier 2019, lorsqu'ils ont remporté le jackpot de l'Euromillions d'un montant équivalent à 128,73 millions de francs, comme le rapporte «The Sun». Malgré cette soudaine richesse, ils ont gardé les pieds sur terre. Frances souligne que l'argent change la vie, mais pas la personnalité. Leur premier achat après avoir gagné a été étonnamment simple: de nouveaux sous-vêtements.

Les Connolly ont rapidement décidé de ne pas garder leur gain secret. Ils ont informé leurs trois filles et le reste de la famille. La nouvelle s'est répandue rapidement et bientôt, amis et connaissances ont été au courant de leur chance. Pour éviter d'attirer l'attention, ils se sont retirés temporairement dans un hôtel. C'est là que Frances s'est aperçue qu'elle n'avait pas de sous-vêtements frais. Le premier achat qu'elle a fait avec son pactole a ainsi été... un lot de trois culottes.

Après les culottes, des achats plus «culottés»

Au cours des années suivantes, les Connolly ont investi dans des achats plus importants. Frances a offert à son père une montre de poche en or, et le couple a acquis un manoir à Durham ainsi que plusieurs voitures de luxe. Au total, ils ont fait don de 60 millions de livres à leur famille et à leurs amis.

Mais les Connolly voulaient aussi aider les autres. Ils ont fondé une organisation caritative qui a apporté son soutien à des dizaines de milliers de personnes au cours des cinq dernières années. Frances et Patrick montrent que la générosité et la modestie peuvent aller de pair avec une grande fortune.

