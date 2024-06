Un cycliste de 59 ans a perdu la vie, vendredi matin, à Genève. Le malheureux remontait la route des Acacias, sur une piste cyclable, quand un camion, qui circulait dans le même sens que lui, a obliqué à droite pour emprunter une route perpendiculaire.

L'accident s'est produit au croisement entre la rue des Acacias et la rue Caroline. Google Maps

ATS

«Un heurt s'est produit avec le cycliste» et, malgré l'intervention des secours , le quinquagénaire est décédé sur place, indique la police genevoise dans un communiqué. Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances du drame et a été confiée à la Brigade routière et des accidents (BRA).

Il s'agit du cinquième décès sur les routes genevoises cette année, précise la police genevoise.

mf, ats