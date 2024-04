Winterthour: un enfant attrape la gale - cauchemar pour la famille

Des combinaisons de protection pour les enfants, des mois d'isolement pour la famille: un petit enfant de Winterthour a souffert de la gale. Et cela a eu des conséquences pour toute la famille.

Un acarien de la gale sous le microscope : une maladie a de graves conséquences. imago images/Ardea

Sven Ziegler/Trad Valérie Passello

À Winterthour, la famille d'Anna et Beat* est confrontée à une crise de santé inattendue. Fin août 2023, leur fils Henrik*, âgé de six mois, développe quelques boutons sur le pied. Si l'on a cru d'abord à une éruption de chaleur inoffensive, il s'avère au bout de deux semaines que le diagnostic est inquiétant: il s'agit de la gale.

Cette maladie rare est actuellement en pleine recrudescence. Le nombre de cas a fait un bond ces dernières années, comme le rapportait blue News la semaine dernière.

De nombreux cas commencent de manière bénigne, mais ont des conséquences graves. La maladie devient désormais un défi pour la famille d'Anna et Beat et pour toute la société. Ils racontent leur histoire au «Tages-Anzeiger».

La gale est une maladie de peau contagieuse et non mortelle causée par des acariens. Henning Kaiser/dpa

Ils apprennent qu'ils doivent enduire le corps d'Henrik d'une crème. Mais celle-ci ne fonctionne pas. Au lieu de cela, sa sœur jumelle est elle aussi contaminée. «Les petits se sont en partie grattés jusqu'au sang. Cela a dû les démanger incroyablement», raconte Anna.

Mauvaise crème et graves conséquences

Le traitement s'avère difficile, car de nombreuses souches d'acariens sont devenues résistantes à la crème habituellement utilisée. Cela conduit à des erreurs de diagnostic et à une propagation rapide de la maladie.

Les conséquences sont graves: Henrik et ses frères et sœurs souffrent de fortes démangeaisons, leur sommeil est perturbé et leurs parents luttent contre leurs émotions. La situation s'envenime lorsque d'autres membres de la famille sont également infectés.

Il faut souvent plusieurs semaines entre l'infection et le moment où les premiers symptômes apparaissent. Il est donc difficile d'établir un diagnostic précis. La situation s'aggrave lorsque la peau d'Henrik se couvre de croûtes et que la génération suivante d'acariens s'y développe.

Comme un médecin se trompe et que le petit est renvoyé trop tôt à la crèche, la gale continue à s'y propager. Aujourd'hui encore, la structure n'en est pas complètement débarrassée.

La gale gagne du terrain

Pour la famille d'Anna et Beat, la maladie de leur fils implique un changement profond de leur mode de vie. Ils passent dix semaines dans l'isolement. S'ils rencontrent une autre famille, ils doivent porter des gants de protection. La nuit, les enfants doivent porter des combinaisons de protection.

Entre-temps, la famille n'a plus de gale - après environ sept mois. Aujourd'hui, les trois enfants ne vont plus à la crèche afin d'éviter une nouvelle contamination. Les enfants continuent d'être marqués par la maladie.

Depuis, une école de Winterthour a également signalé des cas de gale. La maladie est définitivement en train de gagner du terrain.

*prénoms d'emprunt