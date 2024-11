A partir de ce lundi, un ancien député du centre argovien doit répondre devant le tribunal d'Olten-Gösgen SO, entre autres, d'exhibitionnisme répété.

La police cantonale soleuroise a reçu à plusieurs reprises des informations sur un exhibitionniste qui aurait harcelé des filles et des jeunes femmes dans la région de l'Aar. (image symbolique) Image Keystone

SDA

Des jeunes filles âgées de 13 à 15 ans ont également été concernées, raison pour laquelle l'accusation la plus grave est «actes sexuels multiples avec des enfants».

L'homme, aujourd'hui âgé de 55 ans, avait été arrêté en juillet 2022 par la police cantonale soleuroise sur les bords de l'Aar à Erlinsbach SO. Des patrouilles s'y étaient rendues après que l'on eut signalé à plusieurs reprises pendant plusieurs années qu'un homme inconnu s'était montré nu et avait commis des actes d'exhibitionnisme dans la zone de loisirs du Niederamt soleurois, au-dessus d'Aarau.

L'accusé a été relâché - après avoir été brièvement arrêté pour des investigations supplémentaires - sous le coup de mesures de substitution. Selon le ministère public, il a partiellement avoué. Il est accusé de 26 actes au détriment de 35 filles et jeunes femmes, entre 2017 et 2022. La plus jeune victime était âgée de 13 ans.

Tentative de fuite et fausses déclarations

Les autres chefs d'accusation sont l'entrave à un acte officiel et la tromperie des autorités et des fonctionnaires. Il est reproché à l'homme d'avoir tenté d'échapper à la police lors de son arrestation en été 2022 et d'avoir donné de fausses informations sur sa personne.

Deux à trois jours d'audience sont prévus pour le procès, le verdict devrait être connu mi-décembre.

SDA