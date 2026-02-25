  1. Clients Privés
Affiche «exceptionnelle» Un festival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds

ATS

25.2.2026 - 09:08

La toute première édition du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds (NE) se tiendra du 7 au 12 juillet dans la Métropole horlogère. La manifestation constitue un nouvel événement dédié à la musique classique au coeur de l’Arc jurassien, selon les organisateurs.

La toute première édition du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds, un événement dédié au classique, se déroulera du 7 au 12 juillet (archives).
La toute première édition du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds, un événement dédié au classique, se déroulera du 7 au 12 juillet (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.02.2026, 09:08

25.02.2026, 09:26

L'événement a été initié par le pianiste international argentin Nelson Goerner, avec la Société de Musique local. La première édition ambitionne de créer un «festival d’excellence» dans la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, l’une des «plus remarquables sur le plan architectural et acoustique», a rappelé le festival mercredi.

La programmation réunira des artistes de renommée mondiale, parmi lesquels Martha Argerich, Nelson Goerner, Renaud Capuçon, Bomsori Kim, le Festival Strings Lucerne sous la direction de Daniel Dodds, Kazuki Yamada et la Seiji Ozawa International Academy Switzerland ainsi que LeChoeur dirigé par Nicolas Farine.

Récital à deux pianos

D’autres solistes et musiciens complètent une affiche décrite comme «exceptionnelle», précisent les organisateurs des Montagnes neuchâteloises. Le festival proposera des récitals, des concerts de musique de chambre, des programmes orchestraux et vocaux ainsi qu’un concert destiné aux enfants.

Le concert d’ouverture réunira Martha Argerich et Nelson Goerner dans un récital à deux pianos, précise le communiqué. Le concert de clôture rassemblera pour sa part Martha Argerich, Nelson Goerner, Bomsori Kim et le Festival Strings Lucerne.

Combler une lacune

Au-delà, la première édition du festival répond à l’absence d’un festival d’été de musique classique dans la région. Il vise par ailleurs à renforcer le rayonnement culturel de La Chaux-de-Fonds au-delà des frontières régionales et nationales.

L’identité graphique s’appuie sur la figure du sablier, en écho à la tradition horlogère de la ville. «Au coeur d’une société en mouvement constant, il évoque un temps offert et délimité. Une invitation à ralentir, à prendre le temps, et à s’accorder une parenthèse musicale pleinement vécue», selon les organisateurs.

