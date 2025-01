Vélos, Mustang et doigt d'honneur: l'affaire aurait pu très mal tourner

Un groupe de cyclistes de course s'est retrouvé dans une situation dangereuse dans le Fricktal lorsqu'un automobiliste impatient les a dépassés. L'incident s'est terminé sans gravité, mais aurait pu avoir de graves conséquences.

L'incident s'est produit sur la route principale à Eiken AG. Google Street View

Dominik Müller

Un groupe de quatre cyclistes de course a vécu un incident dangereux dans le Fricktal argovien, lorsqu'un automobiliste au volant d'une Ford Mustang les a dépassés sans faire attention. L'incident a été sans gravité, mais aurait pu se solder par de graves blessures, rapporte l '«Aargauer Zeitung».

En mars 2024, les sportifs, âgés de 20 à 33 ans et appartenant au même club de vélo, effectuaient une sortie l'après-midi à Eiken (AG) lorsque le conducteur de la Mustang est apparu derrière eux.

L'automobiliste, un homme d'une quarantaine d'années, s'est senti gêné par les cyclistes qui roulaient côte à côte par groupes de deux. Lorsqu'il a fait vrombir son moteur, l'un des membres du groupe lui aurait fait un doigt d'honneur.

Conducteur sous l'influence de la drogue

L'homme aurait alors tenté de dépasser le groupe sur la route principale. Ce faisant, il a bifurqué sur la voie opposée, sans tenir compte du trafic venant en sens inverse.

Dans une manœuvre risquée, il a dépassé de justesse les cyclistes, frôlant l'un d'entre eux. Cela a entraîné la chute de trois des quatre cyclistes, tandis que le quatrième a pu se maintenir sur son vélo. Les personnes tombées n'ont subi que des égratignures.

Le conducteur de la Mustang a d'abord poursuivi sa route, mais a fait demi-tour peu de temps après, rongé par la culpabilité. La police, qui avait déjà été alertée, l'a arrêté avant même qu'il n'atteigne le lieu de l'accident. Lors du contrôle, il s'est avéré que l'homme était sous l'influence de stupéfiants, car il avait consommé de la marijuana la veille.

Conséquences juridiques

L'automobiliste a été condamné pour plusieurs délits, dont les blessures involontaires et le délit de fuite. Il a reçu une amende de 120 jours-amende à 170 francs, qu'il ne devra pas payer s'il n'a rien à se reprocher pendant la période probatoire de cinq ans. Il doit en outre payer une amende et des frais d'un montant total de 7734 francs.

Les cyclistes de course ne s'en tirent sans conséquences. Trois d'entre eux ont reçu des ordonnances pénales pour conduite côte à côte interdite et distance insuffisante lors de la conduite l'un derrière l'autre. Les amendes s'élèvent de 20 à 100 francs, plus les taxes, ce qui représente un total de 260 à 460 francs. Le quatrième cycliste, qui s'est comporté correctement, n'a pas été sanctionné.

Sous certaines conditions, les cyclistes peuvent rouler côte à côte. C'est autorisé dans les groupes de dix personnes ou plus, afin de réduire la distance de dépassement pour les autres usagers de la route. La circulation en colonne par deux est également autorisée sur les pistes cyclables, les itinéraires cyclables signalisés et dans les zones de rencontre.

Le rédacteur a rédigé cet article à l'aide de l'IA.