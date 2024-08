«Un homme connu a essayé de m'embrasser de force» - Marlène Schiappa brise le silence

Marlène Schiappa s'est laissé aller à des confidences lors d'une interview avec Jordan de Luxe. Alors que l'ex-ministre discutait du mouvement #MeToo avec l'animateur de télévision, elle a livré des confidences qu'elle n'avait jamais « racontées à personne » et qu'elle n'avait « pas l'intention de raconter aujourd'hui ».

"Il a essayé de m'embrasser de force au secrétariat d'État chargé de l'égalité femmes-hommes"



Le témoignage bouleversant de Marlène Schiappa sur l'agression qu'elle a subie alors qu'elle était au gouvernement. #LaPiscinedeJordanDeLuxe pic.twitter.com/he1blFoElu — C8 (@C8TV) August 30, 2024

Covermedia Marc Schaller

Et il s'agit d'un épisode de sa carrière qu'elle a préféré oublier. Rien moins qu'une agression sexuelle, et dans son bureau au ministère ! La femme politique et essayiste a déjà fait part de plusieurs agressions dont elle a déjà été l'objet, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela lui arrive au sein même du ministère où elle était chargée de la Citoyenneté ! Et pourtant, elle le raconte : « Sans citer qui c'est, quelqu'un qui est connu qui vient dans mon bureau, qui exige qu'on soit en tête-à-tête et qui essaie de m'embrasser de force ».

Sans livrer le nom de l'agresseur, Marlène Schiappa précise dans quel milieu il évoluait : « Ce n'était pas un membre du gouvernement. C'était quelqu'un du monde médiatique, artistique, qui m'a tenue pour essayer de m'embrasser, donc je lui ai demandé de quitter le bureau ». S'il obtempère, l'homme se ravise et, déterminé, il rouvre la porte. « Et il m'a frappée », relate l'ex-ministre, qui réussit à se débarrasser de son attaquant.

Elle a ensuite appelé son directeur de cabinet adjoint et son conseiller spécial. « Il vient de se passer quelque chose et je ne sais pas comment mettre les mots là-dessus », leur a-t-elle dit. Et, comme la plupart des femmes qui se font agresser, Marlène Schiappa a commencé à s'accuser d'avoir mal agi : elle n'aurait pas dû le recevoir seule, dit-elle. « C'est sûrement moi qui, par mon comportement... », avance-t-elle quand elle est reprise par ses conseillers : « Mais arrête, tu es en train de faire exactement ce que tu dis tout le temps qu'il ne faut pas faire : te blâmer toi-même ! »

Face à Jordan de Luxe, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes reconnaît : « Même quand on théorise ces sujets et qu'on travaille dessus, quand on y est confronté soi-même, il y a toujours un moment où on a ces réflexes-là et c'est très dur de s'en sortir ».

Quant à l'agresseur, elle l'a à nouveau croisé. « Il m'a dit bonjour comme si de rien n'était. Je pense que pour lui ce n'était pas grave ce qu'il s'est passé, que ce n'est pas un truc délictuel », ajoute l'autrice de la romance Scandale.