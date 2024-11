Un Indien s'est réveillé quelques instants avant sa crémation, après qu'un médecin a omis de procéder à son autopsie.

L'incident s'est produit au Rajasthan. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Rohitash Kumar, un jeune homme de 25 ans qui souffrait de difficultés d'élocution et d'audition, était tombé malade et avait été transporté à l'hôpital de Jhunjhunu au Rajasthan (nord).

Les médias indiens ont rapporté qu'il avait subi une crise d'épilepsie, et qu'un médecin l'avait déclaré mort à son arrivée à l'hôpital.

Mais le médecin-chef de l'hôpital, D. Singh, a confié à l'AFP qu'un docteur avait «préparé le rapport post-mortem sans procéder à l'autopsie, et que le corps avait ensuite été envoyé à la crémation». Le médecin-chef a ajouté que «peu avant» son incinération, «le corps (...) a commencé à bouger» mais aussi qu'"il était vivant et qu'il respirait".

Le jeune homme a été transporté à l'hôpital une deuxième fois, mais son décès a été constaté vendredi. Trois médecins ont été suspendus, et la police a ouvert une enquête, ont rapporté le Times of India et d'autres médias indiens.