Un Suisse de 27 ans a tué une jeune femme de 21 ans dimanche matin à Lodrino (TI), avant de tenter de se suicider, selon la police. L'homme se trouve à l'hôpital avec de graves blessures. La victime était originaire de Roumanie et vivait à l'étranger.

L'enquête sur la cause du décès et les circonstances exactes du crime se poursuit, précise le communiqué (image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA, ro, ats ATS

Les services sanitaires et la police ont trouvé la victime le matin vers 05h00 dans une maison du village. Les jours de l'auteur présumé des faits sont en danger, annoncent dimanche soir la police cantonale tessinoise et le Ministère public.

Selon les premières conclusions des autorités, il s'agirait d'un homicide et d'une tentative de suicide. L'enquête sur la cause du décès et les circonstances exactes du crime se poursuit, précise le communiqué. Dans ce cadre, les autorités de poursuite pénale travaillent en étroite collaboration avec l'institut de médecine légale.