Pour célébrer leur 37e anniversaire de mariage, Guy et Adrien Matlock ont décidé de s'offrir une croisière. Mais ce qui devait être un voyage de rêve a viré au cauchemar. Infecté par un virus dévastateur, Guy a subi un arrêt cardiaque. Il se retrouve désormais coincé au Danemark, inconscient et sous respirateur, tandis que sa famille tente de lever des fonds pour son rapatriement.

Guy Matlock et sa femme Adrien Matlock sur un navire de croisière. gofundme.com

Samuel Walder

C’était loin d’être le 37e anniversaire de mariage qu’imaginait Guy Matlock. L'homme de 64 ans, originaire du Colorado, a contracté une grave infection virale lors d'une croisière au Danemark, le laissant coincé sur place, rapporte le "New York Post".

Guy et sa femme Adrien embarquaient pour un voyage de 14 jours à l'occasion de leur 37e anniversaire de mariage, lorsqu'il a ressenti des symptômes grippaux. Ce qui semblait au départ être une simple grippe s’est rapidement transformé en un dangereux cocktail de grippe A, pneumonie et septicémie, attaquant ses organes vitaux.

D’après le «New York Post», Guy a subi un arrêt cardiaque à bord du bateau, et il est actuellement soigné dans un hôpital de Copenhague. Il est inconscient et a été placé sous respirateur. «Se retrouver dans un pays étranger, où tout est différent, des gens à la langue, est très déstabilisant», a confié Moriah Matlock, la fille de Guy, à KDVR.

La famille s'efforce de réunir les fonds nécessaires à une évacuation médicale vers les États-Unis, une opération qui pourrait coûter jusqu'à 150'000 dollars. Jusqu'à présent, leur campagne GoFundMe a permis de collecter plus de 30'000 dollars.

Les navires de croisière, nids à infections

Comme l'indique focus.de, les navires de croisière sont régulièrement confrontés à des épidémies de maladies. Récemment, le «Radiance of the Seas» de Royal Caribbean a été frappé par une vague de gastro-entérite. Selon «T-Online», environ 180 passagers et trois membres d’équipage ont été touchés alors que le bateau naviguait au large de l'Alaska, se plaignant de diarrhées, crampes abdominales, maux de tête et douleurs musculaires. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains ont identifié la salmonelle comme responsable de l’épidémie.

Le Dr Sarah E. Hochman, spécialiste en maladies infectieuses, a expliqué sur focus.de que «ces épidémies sont fréquentes lorsque des foules importantes se retrouvent dans des espaces confinés». Cet été, près de 200 passagers du navire de luxe MV Ventura avaient souffert de symptômes similaires. Parmi eux, l’infirmière Jessica B. a pointé du doigt des manquements à l’hygiène à bord. «Ce n'était pas le voyage de rêve que nous attendions», avait-elle déclaré.