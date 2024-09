Un homme s'est noyé dimanche matin dans la Limmat à Zurich. Des passants n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour tenter de le sauver, avant que les plongeurs de la police ne prennent le relais. Mais l'homme n'a pas survécu.

Les circonstances dans lesquelles l'homme est tombé à l'eau sont pour l'heure inconnues et font l'objet d'une enquête. (image d'illustration) KEYSTONE

Les circonstances dans lesquelles l'homme est tombé à l'eau sont pour l'heure inconnues et font l'objet d'une enquête. L'identité de la victime n'était pas non plus connue, a indiqué à la police municipale zurichoise dimanche soir.

