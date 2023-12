Quatre personnes ont péri dans un incendie survenu dans un hôpital près de Rome dans la nuit de vendredi à samedi, ont indiqué les pompiers. Toutes étaient des personnes âgées.

L'incendie s'est déclaré vendredi soir à l'hôpital San Giovanni Evangelista de Tivoli, à une vingtaine de kilomètres de Rome. KEYSTONE

Le ministre de la Santé Orazio Schillaci a évoqué une «terrible tragédie» et envoyé ses condoléances aux familles des «quatre personnes âgées qui ont perdu la vie». «Nous espérons que l'enquête permettra de clarifier les causes de l'incendie dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté dans un communiqué samedi matin.

L'incendie s'est déclaré vendredi soir à l'hôpital San Giovanni Evangelista de Tivoli, à une vingtaine de kilomètres de Rome. «La structure a été évacuée (...). Il y a 4 victimes confirmées», ont indiqué les pompiers sur X (ex-Twitter).

L'opération de secours a permis l'évacuation de quelque 200 personnes. Les patients admis en soins intensifs ont été transférés vers d'autres hôpitaux de la région tandis que d'autres ont été pris en charge dans le gymnase municipal voisin, a indiqué la municipalité de Tivoli sur Facebook.

Selon les médias, le feu a pris dans le sous-sol avant de remonter dans les cuisines et dans les étages supérieurs.

ATS