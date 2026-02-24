Un médecin étrangle sa partenaire sans être pour autant condamné

Une senior meurt dans l'Oberland zurichois par manque d'oxygène, son partenaire est soupçonné de meurtre. Mais l'enquête dresse un autre tableau - celui d'un trouble du sommeil rare et potentiellement dangereux.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un homme de 87 ans a été arrêté en 2024 après le décès de sa compagne.

Une expertise psychiatrique a conclu que l'homme souffrait très certainement d'un trouble du sommeil rare et qu'il avait commis son acte dans un état de non-contrôle de la réalité.

Il n'est pas inquiété sur le plan pénal, mais doit payer des frais de procédure. Montre plus

L'affaire a fait les gros titres en septembre 2024: À 3h30, un homme de 87 ans signale via le numéro d'urgence que sa compagne ne respire plus. Le médecin légiste constate plus tard une «mort cérébrale due à un manque d'oxygène suite à une strangulation».

Le jour même, l'homme de 87 ans est arrêté et interrogé. Il déclare n'avoir aucun souvenir. Lorsqu'il se réveille dans leur appartement commun de l'Oberland zurichois, elle «n'avait plus de pouls et ne respirait plus».

Une procédure pénale pour homicide volontaire est ouverte à son encontre - celle-ci est désormais classée, comme le rapporte le Beobachter.

Ainsi, le parquet n'a pas trouvé de motif dans son enquête. Le couple était considéré comme harmonieux. Aucun signe de dispute, aucun conflit connu. Elle était active dans le réseau local de seniors, il continuait à travailler comme médecin de famille malgré son âge avancé et était médecin-conseil auprès de l'organisation d'aide au suicide Dignitas.

Une expertise fait basculer la situation

L'élément décisif est donc une expertise psychiatrique : Des connaissances font ainsi état de «mouvements brusques et amples» pendant le sommeil, parfois accompagnés de «blessures légères». L'expert mandaté parvient à la conclusion suivante : le senior souffre «très certainement» d'un trouble du comportement du sommeil paradoxal.

Dans ce trouble rare, la musculature reste active pendant le rêve. Les personnes concernées peuvent réaliser physiquement leurs rêves, parfois de manière «impulsive et dangereuse». Selon l'expert, le trouble du sommeil est à l'origine de l'acte.

Selon le Beobachter, le ministère public constate que l'accusé a agi «en perdant le sens de la réalité, sans comprendre l'injustice de son acte et sans être capable de le contrôler».

«Effrayant» et extrêmement rare

Selon la loi, dans un tel état, il n'y a pas de responsabilité pénale. La procédure est classée, la décision ne fait pas l'objet d'un appel et devient définitive en décembre 2025.

Selon les experts, de tels cas sont exceptionnels. Selon le Beobachter, l'expert médico-légal Frank Urbaniok qualifie ce trouble d'«effrayant». En plus de 30 ans, il n'a connu qu'environ quatre cas comparables - aucun n'a eu une issue fatale.

Le senior ne s'exprime pas publiquement. Son avocat fait savoir que «des examens approfondis de médecine du sommeil» ont confirmé le diagnostic. Le médecin n'est pas inquiété sur le plan pénal, mais il doit payer plus de 30 000 francs de frais de procédure.

Son autorisation d'exercer est retirée. Les autorités ont en outre ordonné qu'il dorme désormais à l'écart de ses partenaires. Son entourage a également été informé de sa «dangerosité potentielle».

