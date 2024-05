Le dynamitage vise à la fragmenter en segments plus petits et plus faciles à démonter le pont Francis-Scott-Key à Baltimore. ATS

Les autorités américaines ont fait sauter à l'explosif lundi un morceau du pont de Baltimore qui s'était effondré en mars, percuté par un porte-conteneurs en détresse. La collision avait coûté la vie à six ouvriers.

ATS

Les équipes se sont servies d'explosions contrôlées pour sectionner les poutres métalliques d'une partie de la structure afin de faciliter la découpe des débris de l'ouvrage.

L'opération doit permettre aussi de dégager le Dali, ce navire de 300 mètres qui s'est encastré le 26 mars dans l'une des piles du pont et qui bloque toujours en partie le chenal d'accès à cet important port pour le commerce sur la côte est des Etats-Unis.

Comme un château de cartes

Peu après 17h00 (23h00 en Suisse), la structure ciblée a explosé dans un grand bruit, des poutres de métal chutant dans l'eau pendant qu'un large nuage de fumée noire s'élevait avant d'être dissipé par le vent. L'opération vise à la fragmenter en segments plus petits et plus faciles à retirer avec les immenses grues qui, depuis des semaines, démontent petit à petit ce mécano géant.

Le pont autoroutier Francis Scott Key s'était effondré en quelques secondes comme un château de cartes après avoir été percuté par le Dali qui luttait contre une avarie et n'a pu freiner sa course.

Six ouvriers qui effectuaient des travaux de réparation de la chaussée sur le pont, tous des immigrés latino-américains, sont morts. Le dernier corps n'a été retrouvé que la semaine passée.

Le pont Francis-Scott-Key servait un axe autoroutier important pour le nord-est des Etats-Unis, reliant la capitale Washington et New York. Le transport maritime dans l'un des ports les plus actifs du pays avait été bloqué.

Un couloir temporaire de navigation a été ouvert, notamment pour permettre le passage de navires effectuant les opérations de déblaiement.

La police fédérale américaine (FBI) et le Conseil national de la sécurité des transports enquêtent sur l'accident.

ATS